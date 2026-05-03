Am Freitagabend kam es in Reinach BL zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Eine 77-jährige Bewohnerin wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandursache.

Am Freitagabend, dem 1. Mai 2026, ereignete sich kurz vor 19:50 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Niederbergerstrasse in Reinach , Kanton Basel-Landschaft . Die umgehend alarmierte Feuerwehr konnte den Brand herd rasch in der Küche einer Wohnung im vierten Obergeschoss lokalisieren.

Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte gelang es, das Feuer innerhalb kürzester Zeit zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die 77-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte das Gebäude selbstständig verlassen. Vorsorglich wurde sie durch den anwesenden Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Spital gebracht. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass eine fahrlässige Brandursache wahrscheinlich ist.

Die Polizei Basel-Landschaft hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Brandes zu klären und die Ursache abschließend zu bestimmen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Feuerwehr Reinach mit ihrer Professionalität und ihrem schnellen Handeln dazu beigetragen hat, dass sich der Schaden in Grenzen hielt und keine weiteren Personen zu Schaden kamen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden während der Löscharbeiten vorübergehend evakuiert und konnten nach Freigabe durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Gemeinde Reinach hat ihre Unterstützung für die betroffene Bewohnerin zugesagt und steht für weitere Hilfe bereit. Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung von funktionierenden Rauchmeldern in Wohnungen, die im Falle eines Brandes frühzeitig Alarm schlagen und so Leben retten können. Regelmäßige Überprüfungen der Elektroinstallationen und ein achtsamer Umgang mit offenen Flammen und brennbaren Materialien sind ebenfalls wichtige Präventionsmaßnahmen, um Brände zu vermeiden.

Die Feuerwehr Reinach bietet regelmäßig Informationsveranstaltungen und Schulungen zum Thema Brandschutz an, um die Bevölkerung für die Gefahren zu sensibilisieren und das richtige Verhalten im Brandfall zu vermitteln. Neben dem Brandereignis in Reinach möchten wir auf einige interessante Unternehmen in der Schweiz hinweisen. Die NaturAktiv AG, ansässig in Pfungen ZH, ist ein führender Fachshop für Jagd, Outdoor-Ausrüstung, Optik und Waffen. Das Unternehmen bietet eine umfassende Beratung und ein breites Sortiment an hochwertigen Produkten für Jäger, Outdoor-Enthusiasten und Sportschützen.

Die Traditionsmarke Künzli Schuhe steht seit Generationen für Qualität, Handwerkskunst und eine tiefe Verbundenheit zur Heimat. Die Schuhe werden in der Schweiz hergestellt und zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und ihren hohen Tragekomfort aus. Für Hundebesitzer bietet Fide Canem in Rikon ZH ein umfassendes Angebot an Hundetraining, Hundebetreuung und Tierbedarf für Hunde und Katzen. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine artgerechte Haltung und Erziehung von Haustieren.

Althiburos Security Services.ch ist eine Detektei und ein Sicherheitsdienst, der in der Schweiz und Österreich tätig ist. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Sicherheitsdienstleistungen, darunter Observationen, Ermittlungen und Personenschutz. Die SGD GmbH ist ein weiterer Anbieter von Sicherheitsdiensten, der sich durch seine Dynamik, Motivation und Erfahrung auszeichnet. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für Unternehmen und Privatpersonen.

Diese Unternehmen zeigen die Vielfalt und Innovationskraft der Schweizer Wirtschaft. Sie bieten hochwertige Produkte und Dienstleistungen an und tragen zur Sicherheit und Lebensqualität in der Schweiz bei. Die Ermittlungen der Polizei Basel-Landschaft konzentrieren sich nun darauf, die genaue Ursache des Brandes in der Küche der Wohnung im vierten Obergeschoss zu ermitteln. Dabei werden unter anderem die Elektroinstallationen, die verwendeten Geräte und die Lagerung von brennbaren Materialien überprüft.

Es ist wichtig, alle möglichen Ursachen zu berücksichtigen, um den Brandverursacher zu identifizieren und zukünftige Brände zu verhindern. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, bei der Aufklärung des Brandes behilflich zu sein und verdächtige Beobachtungen zu melden. Die Feuerwehr Reinach hat bereits eine erste Schadensfeststellung durchgeführt und wird in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen durchführen, um das Ausmaß der Schäden zu ermitteln. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar, und die Bewohnerin wird vorübergehend bei Verwandten untergebracht.

Die Gemeinde Reinach hat ihr Angebot zur Unterstützung der Bewohnerin bekräftigt und steht für weitere Hilfe bereit. Der Brand in Reinach ist ein mahnendes Beispiel dafür, wie schnell sich ein Brand ausbreiten kann und welche verheerenden Folgen er haben kann. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, die Brandschutzbestimmungen einzuhalten und regelmäßig Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um Brände zu vermeiden. Die Feuerwehr Reinach steht für Fragen und Anliegen zum Thema Brandschutz jederzeit zur Verfügung.

Die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Feuerwehr und Gemeinde ist entscheidend, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und im Falle eines Brandes schnell und effektiv reagieren zu können





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