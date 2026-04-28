Brand in Doppelfamilienhaus in Tübach: Gebäude nicht mehr bewohnbar

Ein Doppelfamilienhaus in Tübach ist in der Nacht auf Dienstag in Brand geraten. Das Feuer brach in der Garage aus und zerstörte das Gebäude so stark, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, doch die Bewohner müssen nun eine neue Unterkunft finden.

In der Nacht auf Dienstag ist ein Doppelfamilienhaus in Tübach in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen drei Uhr nachts alarmiert, nachdem Anwohner Rauch und Flammen aus der Garage des Gebäudes bemerkt hatten.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits Teile der Fassade in Flammen, da sich das Feuer von der Garage aus schnell ausgebreitet hatte. Dank schnellem Handeln der Feuerwehr konnte der Brand jedoch unter Kontrolle gebracht werden, bevor sich das Feuer auf weitere Bereiche des Hauses ausweiten konnte. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, da sich alle Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Ein benachbartes Gebäude wurde vorsorglich evakuiert, um mögliche Gefahren durch Rauch oder Hitze zu vermeiden.

Erste Ermittlungen der Kantonspolizei St. Gallen deuten darauf hin, dass ein Fahrzeug in der Garage in Brand geraten ist und sich das Feuer von dort aus auf das Haus ausgeweitet hat. Das Doppelfamilienhaus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, und die Bewohnerinnen und Bewohner müssen nun eine alternative Unterkunft finden. Die Kantonspolizei und die Feuerwehr arbeiten weiterhin an der Aufklärung der genauen Brandursache.

Die Gemeinde Tübach hat bereits Unterstützung für die Betroffenen organisiert, um ihnen bei der Suche nach einer neuen Bleibe zu helfen. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, über funktionierende Rauchmelder und klare Evakuierungspläne zu verfügen, um im Ernstfall schnell reagieren zu können. Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung, bei Verdacht auf einen Brand sofort die Notrufnummer 112 zu wählen und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen





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