Brand in Amsterdamer Rechenzentrum legt illegale Streamingplattformen lahm

Ein Feuer in einem niederländischen Rechenzentrum verursacht grossflächige Ausfälle bei illegalen Streamingseiten. Mehrere populäre Portale, darunter AnimeKai, mussten den Betrieb einstellen oder zeigen Fehlermeldungen. Der Vorfall unterstreicht die Verwundbarkeit der illegalen Streaminginfrastruktur und wirft Fragen zu deren rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen auf.

Ein Feuer in einem Rechenzentrum in Amsterdam hat unerwartet weitreichende Folgen für die globale Szene der illegalen Streamingportale. Viele populäre Websites, die TV-Serien und Animes ohne Lizenz anbieten, zeigen derzeit die Fehlermeldung "Sorry, our data center has been burned".

Diese Meldung ist in diesem Kontext einmal wörtlich zu verstehen, denn Anfang Mai kam es tatsächlich zu einem Brand im Datencenter des Betreibers NorthC am Rande Amsterdams. Trotz laufender Reparaturarbeiten Ende Mai war das Rechenzentrum immer noch nicht vollständig ans Stromnetz angeschlossen, was zu grossflächigen Ausfällen führt. Für viele Nutzerinnen und Nutzer bedeutet dies, dass ihre gewohnten Streamingquellen nicht mehr erreichbar sind. Eine besonders beliebte Website für Anime-Streaming, AnimeKai, hat aufgrund der anhaltenden technischen Probleme sogar ihren Betrieb komplett eingestellt.

Der Entwickler gab bekannt, das Projekt nicht weiterzuführen, und forderte die Community auf, sich anderen Angeboten zuzuwenden. AnimeKai galt als wichtige Alternative zu HiAnime, das bereits wenige Wochen zuvor offline gegangen war. HiAnime war zuvor ins Visier des Büros des US-Handelsbeauftragten und der Motion Picture Association geraten, einer mächtigen Lobbyorganisation der US-Filmindustrie. Ob zwischen der rechtlichen Druckausübung auf HiAnime und dem späteren Brand ein direkter Zusammenhang besteht, ist jedoch nicht belegt.

Documente der Motion Picture Association zeigen, dass HiAnime im August 2025 rund 244 Millionen Aufrufe von etwa 18 Millionen unique Besuchern verzeichnete, was seine enorme Reichweite unterstreicht. Der Ausfall betrifft jedoch nicht nur die Anime-Community, sondern auch andere Streamingportale, die kostenlosen Zugang zu TV-Serien und Filmen anboten. Einige dieser Dienste melden ähnliche technische Schwierigkeiten und können bestimmte Inhalte nicht mehr bereitstellen. Dieses Ereignis verdeutlicht einmal mehr die Verwundbarkeit der illegalen Streaminginfrastruktur.

Viele dieser Plattformen sind darauf angewiesen, Serverkapazitäten in grossen Rechenzentren zu mieten, die dann bei physischen Schäden wie einem Brand zu einem kompletten Blackout führen können. International gehen Behörden regelmäßig gegen solche Websites vor, doch häufig tauchen sie nach Abschaltungen unter leicht modifizierten Namen oder neuen Domain-Endungen wieder auf. Ein berühmtes Beispiel ist die deutsche Plattform kino.to, die nach einer为期jährigen Betriebseinstellung unter dem Namen kinox.to wieder online ging.

Die Betreiber nutzen oft Domains aus Ländern mit schwacher Rechtsdurchsetzung, wie beispielsweise die .to-Endung des Königreichs Tonga, um juristischen Verfolgungen zu entgehen. Zudem hosten die meisten Streamingseiten die urheberrechtlich geschützten Inhalte nicht selbst, sondern binden sie lediglich von Drittservern ein, was die Rechtslage weiter verkompliziert. Interessant ist der rechtliche Sonderfall der Schweiz, wo das Herunterladen oder Streamen von urheberrechtlich geschützten Werken für den Privatgebrauch ausdrücklich erlaubt ist, selbst wenn die Quelle illegal ist.

Dies gilt jedoch nicht für das Hochladen oder Teilen solcher Inhalte. Der Brand in Amsterdam zeigt somit nicht nur die technischen Risiken, sondern auch die komplexen internationalen und rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen das illegale Streaming operiert. Während die unmittelbaren Auswirkungen many Nutzer treffen, bleibt abzuwarten, wie schnell die betroffenen Plattformen auf andere Infrastrukturen ausweichen oder wie die Behörden auf diese ungewöhnliche Form des "Zusammenbruchs" reagieren werden.

Möglicherweise beschleunigt dieser Vorfall den bereits länger beobachteten Trend zur Dezentralisierung und Nutzung von Peer-to-Peer-Netzwerken unter illegalen Streamingdiensten, um solche zentralen Ausfallpunkte zu vermeiden





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