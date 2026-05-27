Brand in Amsterdam legt illegale Streamingseiten lahm

Ein Feuer in einem Datencenter bei Amsterdam hat zahlreiche illegale Streamingplattformen außer Betrieb gesetzt. Die Anime-Seite 'AnimeKai' stellte den Betrieb ein. Der Vorfall trifft die Szene nach der Abschaltung von 'HiAnime' hart.

Ein verheerender Brand in einem Datencenter bei Amsterdam hat zahlreiche illegale Streaming seiten lahmgelegt. Betroffen sind insbesondere Plattformen, die kostenlosen Zugang zu TV-Serien und Animes bieten.

Am stärksten getroffen wurde die Website 'AnimeKai', eine beliebte illegale Anime-Streamingseite, die aufgrund des Brandes ihren Betrieb vollständig eingestellt hat.

'Der Entwickler hat mitgeteilt, dass er das Projekt nicht weiterführen wird, und es ist an der Zeit, dass wir alle weiterziehen sollen', heißt es auf der Seite. Offenbar war ein erheblicher Teil der Inhalte auf Servern in dem betroffenen Datencenter gespeichert. Das Feuer brach Anfang Mai in einem Rechenzentrum des Betreibers NorthC außerhalb Amsterdams aus. Noch Ende Mai dauerten die Reparaturarbeiten an, wie das Unternehmen mitteilte: 'Wir arbeiten daran, das Rechenzentrum so schnell wie möglich wieder an das Stromnetz anzuschließen.

' Viele andere illegale Streamingplattformen, die etwa kostenfreien Zugang zu TV-Serien bereitstellen, können seit dem Brand einige Programme nicht mehr abspielen. Auf diversen Seiten erscheint die Meldung 'Sorry, our data center has been burned'. Normalerweise steht 'burned' im Kontext illegaler Streamingseiten für eine Beschlagnahmung oder Sperrung der Domain, doch diesmal ist es wörtlich zu nehmen.

Der Vorfall ist ein weiterer Schlag für die illegale Streaming-Szene, die bereits durch die jüngste Abschaltung der weltweit größten illegalen Anime-Streamingseite 'HiAnime' unter Druck geraten war.

'HiAnime' war ins Visier des US-Handelsbeauftragten und der Motion Picture Association (MPA) geraten. Laut einem MPA-Dokument erzielte die Website im August 2025 rund 244 Millionen Aufrufe von 18 Millionen einzelnen Besuchern und hatte damit mehr Zuschauer als viele legale Streamingdienste. Ob ein direkter Zusammenhang zwischen der Abschaltung von 'HiAnime' und dem Brand besteht, ist unklar. Die Betreiber illegaler Streamingseiten agieren oft aus Ländern mit laxen Urheberrechtsgesetzen, wie Tonga mit der Domainendung '.to'.

Zudem hosten sie die Inhalte meist nicht selbst, sondern betten lediglich Angebote Dritter ein. Trotz internationaler Bemühungen, diese Seiten zu sperren, tauchen sie oft unter leicht geänderten Namen wieder auf, wie es einst bei 'kino.to' geschah, das nach der Abschaltung als 'kinox.to' weiterbetrieben wurde. In der Schweiz ist die Rechtslage anders: Das Herunterladen oder Streamen urheberrechtlich geschützter Werke für den Privatgebrauch ist gesetzlich erlaubt, selbst aus illegalen Quellen.

Das Hochladen hingegen ist nicht erlaubt, auch nicht auf persönliche Websites oder Social-Media-Profile. Diese Ausnahme gilt nicht für das Anbieten von Inhalten an Dritte, was die Betreiber illegaler Streamingseiten strafbar macht. Der Brand in Amsterdam zeigt jedoch, dass auch technische Pannen die illegale Streaming-Industrie treffen können. Für viele Nutzer, die auf kostenlose Angebote angewiesen sind, bedeutet der Ausfall eine vorübergehende Einschränkung.

Die Behörden warnen jedoch vor den Risiken illegaler Streamingdienste, darunter Malware und Datenschutzverletzungen. Der Kampf gegen die Piraterie bleibt ein Wettlauf zwischen Gesetzeshütern und findigen Betreibern, die immer neue Wege finden, ihre Dienste am Leben zu erhalten





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