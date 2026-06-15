Ein Brand im Kiewer Höhlenkloster, einem der wichtigsten orthodoxen Heiligtümer, sorgt für Entsetzen. Geistliche retten sakrale Gegenstände aus den Flammen. Der Angriff wird als Teil der russischen Zerstörungsstrategie gegen ukrainisches Kulturerbe gesehen.

Ein schockierendes Bild: Flammen schlagen aus dem Dach der wichtigsten Kathedrale des historischen Kiew er Höhlenkloster s. Geistliche mussten in der Nacht Ikonen, Kreuze und andere sakrale Gegenstände aus dem brennenden Gotteshaus retten.

Dieser Angriff auf eines der größten christlichen Heiligtümer erinnert an den Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Beide Kirchen besitzen immense religiöse und spirituelle Bedeutung und sind eng mit der Identität ihrer jeweiligen Nation verbunden. Doch während in Paris ein Unfall oder eine Unachtsamkeit den Dachstock in Brand setzte, handelt es sich in Kiew um einen brutalen russischen Angriff.

Auch wenn noch nicht endgültig geklärt ist, ob das Höhlenkloster direkt getroffen wurde oder der Brand durch Trümmer einer abgeschossenen Drohne oder Rakete ausgelöst wurde, nahmen die Angreifer mit ihrer massiven Attacke auf das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt die Zerstörung eines der größten christlichen Heiligtümer in Kauf. Das Kloster, 1051 gegründet, ist eines der wichtigsten Zentren des orthodoxen Christentums und hat große Bedeutung auch für die russisch-orthodoxe Kirche und Kultur.

Es bestätigt sich erneut: Der Kreml zerstört, was er nicht erobern kann. Zahlreiche Städte in der Ostukraine, die Russland angeglich befreit hat, liegen in Trümmern. Die Bewohner wurden getötet oder sind geflohen. Diese Zerstörungswut macht auch vor dem gemeinsamen ukrainisch-russischen religiösen Kulturerbe nicht halt.

Hunderte von Kirchen und andere religiöse Einrichtungen sind seit Beginn der Großinvasion 2022 Opfer dieser Zerstörung geworden. Gleichzeitig behauptet der Kreml weiterhin, Verteidiger christlicher Werte zu sein, und diese Darstellung wird auch im Westen teilweise geglaubt und verbreitet. Die Zerstörung religiöser Stätten ist Teil der Strategie des Kremls, das kulturelle Gedächtnis der Ukraine insgesamt auszulöschen. Bezeichnenderweise richtete der nächtliche Angriff auch große Schäden im ältesten Filmstudio der Ukraine an.

Die größte und älteste Kostümsammlung des Landes wurde vernichtet; weitere Gebäude des Filmstudios wurden beschädigt. Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert nun schon länger als der Erste Weltkrieg. Die russischen Truppen stecken fest, während der Kreml gleichzeitig den Terror gegen die ukrainische Zivilbevölkerung intensiviert. Eine UNO-Statistik zeigt: Im Mai wurden mindestens 247 Menschen getötet - so viele wie noch nie.

Russlands Krieg hinterlässt verbrannte Erde, Tod und Zerstörung. Grenzen scheint es dabei kaum zu geben





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