Brajan Gruda erzielte sein erstes und zweites Nationalmannschaftstor gegen die Niederlande. Erfahren Sie mehr über seinen Weg vom Bolzplatz in Speyer zum deutschen A-Nationalspieler.

Der junge Offensivakteur Brajan Gruda hat im Trikot der Deutschen Nationalmannschaft erneut die gegnerische Netze zerrissen. Bei dem Länderspiel gegen die Niederlande erzielte er in der 77. Minute den Zwischenstand von fünf zu null. Es ist bereits sein zweiter Treffer in den ersten beiden Partien für das Nationalteam. Dieser erfolgreiche Start in die internationale Karriere unterstreicht seine wachsende Bedeutung im deutschen Kader.

Grudas Torjäger-Qualitäten im Nationalteam

Sein zweiter Treffer für die deutsche Auswahl fiel am Freitagabend im Spiel gegen die Niederlande. Zuvor hatte er bereits am Freitagabend gegen Serbien in der 30. Minute zum zwischenzeitlichen drei zu null zwischenzeitig erhöht. Die Kombination aus zwei Spielen und zwei Toren markiert einen eindrucksvollen Anfang seiner Zeit im A-Kader. Gruda zeigt dabei eine hohe Trefferquote und trägt entscheidend zum Spielverlauf bei. Seine Präsenz auf dem Feld wird als wesentlicher Faktor für den aktuellen Erfolg der Mannschaft bewertet.

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Trainingshärte und Dribbelkünste in Speyer

Die Wurzeln seiner fußballerischen Entwicklung liegen weit entfernt vom_profispieler-Trug. In seiner Jugend verbrachte Brajan Gruda zahlreiche Stunden auf einem Ascheplatz in Speyer-West. Dort trainierte er unter anderem mit deutlich älteren Fußballern, die teilweise über zwanzig Jahre alt waren. Auch sein Vater begleitete ihn bei diesen Sessions und spielte manchmal mit. Die körperlichen Herausforderungen auf diesem Platz schulten seine Technik erheblich.

Eine besondere Erfahrung prägte seine Zeit dort: Wenn der Ball in den neben dem eingezäunten Feld liegenden Bach fiel, musste er ihn zurückholen. Diese Aufgabe erledigte er als Jüngster der Gruppe immer wieder. Gruda führt seine ausgeprägten Dribbling-Fähigkeiten ausdrücklich auf diese frühen Erfahrungen zurück. Das Spiel unter Druck und auf engstem Raum zwischen älteren Gegnern lernte er in diesem Umfeld.

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Vom Vereinssport zum deutschen Nationalkader

Seinen ersten Schritte im organisierten Vereinfootball machte er beim FC Speyer. Im Jahr 2015 wechselte der talentierte Spieler zum Karlsruher SC. Drei Jahre später schloss er sich der Nachwuchsabteilung von Mainz 05 an. Bei den Mainzer durchlief er alle Jugendmannschaften und schaffte den Sprung in den Profikader. Sein Debüt in der Bundesliga gab er im Jahr 2023, als er mit achtzehn Jahren gegen Borussia Dortmund auflief.

In der Saison 2023 bis 2024 absolvierte er insgesamt achtundzwanzig Bundesligaspiele für Mainz. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete drei weitere vor. Nach dieser erfolgreichen Zeit in der Liga wechselte er zum RB Leipzig. Für den Klub aus Leipzig ist er seit der aktuellen Saison fest im Kader integriert und bestreitet regelmäßig Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse.

Nominierung und Reaktion von Bundestrainer Jürgen Klopp

Die Berufung in den Kader für die November-Länderspiele erlebte Gruda im Moment der Entspannung. Als Bundestrainer Jürgen Klopp ihn anrief, befand er sich gerade bei einer physiotherapeutischen Behandlung. Kurz darauf meldete er sich zurück und bestätigte die Einladung. Die Nominierung bedeutete ihm einen besonderen Stellenwert, da er eine vorherige Berufung aufgrund einer Verletzung der Bauchmuskulatur absagen musste.

Gruda beschrieb sein mögliches Debüt als einen Erfolg, der die ganze Familie stolz machen würde. Das Spiel gegen Serbien verwandelte diese Hoffnung in Realität. Nach einem Solo verlängerte er die Führung auf drei zu null. Mit dem Tor gegen die Niederlande festigte er seinen Platz als treffsicherer Angreifer. Seine Leistung zeigt, dass er die hohen Anforderungen im Nationalteam bereits jetzt meisterhaft bewältigt.