Lucas Pinheiro Braathen gewinnt den Riesenslalom in Copper Mountain. Der Brasilianer festigt seine Führung, während die Schweizer Skifahrer hinter den Erwartungen zurückfallen.

Lucas Pinheiro Braathen hat den Riesenslalom in Copper Mountain für sich entschieden und damit seine dominante Serie im Weltcup fortgesetzt. Der brasilianische Star gewann das Rennen in Colorado erfolgreich nach seinem Triumph in Sölden. Damit steht er zum vierten Mal in Folge auf dem ersten Rang der Wertung. Insgesamt ist er nun bereits zum achten Mal in Serie mindestens auf dem Podium gelandet. Seine Konstanz macht ihn zu einer unangefochtenen Macht im Skiweltcup.

Podiumsrangfolge und deutsche Überraschung

Stefan Brennsteiner aus Österreich sicherte sich den zweiten Platz im Ziellauf von Copper Mountain. Der Österreicher zeigte eine starke Leistung und konnte den Sieg des Brasilianers nicht verhindern. Für Anton Grammel aus Deutschland war das Ergebnis des Rennens ein persönlicher Meilenstein. Der Deutsche fuhr auf den dritten Rang und erreichte damit zum ersten Mal in seiner gesamten Karriere einen Podestplatz. Dieser Erfolg markiert einen bedeutenden Karrieresprung für den deutschen Skispringer im Riesenslalom.

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Dramatische Wendung im zweiten Durchgang

Kurz vor dem Ende des Rennens wurde der Wettkampf erneut hochspannend. Ursprünglich deutete alles darauf hin, dass zwei französische Fahrer das Feld dank perfekter Pistenverhältnisse von hinten aufrollen würden. Die Dynamik änderte sich schlagartig, als der Österreicher Joshua Sturm als Fünftletzter im zweiten Durchgang antrat. Sturm übernahm die Führung und bescherte der Spitze ein spektakuläres Duell mit mehreren Führungswechseln. Dies sorgte für ein hohes Maß an Dramatik am Ende des Rennens.

Schweizer Team enttäuscht mit schwachen Ergebnissen

Die Schweizer Nationalmannschaft hatte keine Chance auf Podiumsplätze. Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler und Luca Aerni rutschten im zweiten Lauf allesamt zurück. Der beste Schweizer war Marco Odermatt als Achter im Ziel. Besonders hart traf es Loïc Meillard, der sogar aus den Top 20 fiel. Luca Aerni schaffte als Zwölfter immerhin den Sprung in die Top 15. Thomas Tumler wurde am Ende 17. und belegte damit einen Platz außerhalb der vorderen Ränge.

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Aerni erklärt Schweizer Misserfolg durch Pistenverhältnisse

Für die verhältnismäßig dürftige Leistung des Schweizer Teams gab Luca Aerni eine konkrete Erklärung. Er führte an, dass die Franzosen, die lange in Führung lagen, unter viel Sonneneinstrahlung fahren mussten. Die dahinter folgenden Fahrer hatten kaum Sonne. Dieser Unterschied machte laut Aerni viel aus und sorgte wohl für die Entscheidung im Rennen. Diese Analyse verdeutlicht die technischen Herausforderungen, die von den Pistenbedingungen ausgehen können.

Spektakulärer Sturz von Atle Lie McGrath

Der norwegische Fahrer Atle Lie McGrath erlebte beim Riesenslalom in Copper Mountain einen heftigen Abflug. Nach einem Fahrfehler stürzte er im ersten Lauf spektakulär, flieg dabei durch ein Tor und landete hart auf dem Rücken. Einen Moment blieb er geschockt liegen. Später konnte er aber selbstständig ins Ziel fahren und den Fans zuwinken. Ob er sich verletzt hat, ist noch unklar. Für McGrath ist es bereits der nächste Rückschlag. Schon in Sölden schied er im Riesenslalom aus, in Gurgl verpasste er zuletzt das Ziel im zweiten Slalom-Lauf.