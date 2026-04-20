Boykott gegen Stadionsprecher: Rolf Knie zieht Konsequenzen nach Fischer-Skandal

Rolf Knie boykottiert die SCRJ Lakers, weil der Journalist Pascal Schmitz als Stadionsprecher fungiert. Der Streit entzündet sich an der Aufdeckung des Fälschungsskandals um Ex-Nati-Trainer Patrick Fischer.

Der bekannte Schweizer Zirkusartist und Unternehmer Rolf Knie hat eine drastische Entscheidung getroffen: Er wird in Zukunft keine Heimspiele der SCRJ Lakers mehr besuchen. Der Grund für diesen Boykott ist die Anwesenheit des SRF-Journalisten Pascal Schmitz , der als Stadionsprecher für den Eishockeyclub tätig ist. Schmitz erlangte landesweite Bekanntheit, nachdem er den Fälschungsskandal um das Covid-Zertifikat des ehemaligen Schweizer Nationaltrainers Patrick Fischer aufgedeckt hatte.

Knie begründete seinen Schritt in einer deutlichen SMS an die Regionalzeitung Linth24 mit harschen Worten gegen den Journalisten und stellte sich damit in den Mittelpunkt einer hitzigen Debatte über journalistische Ethik und Vertraulichkeit. Knie wirft dem Journalisten vor, das Vertrauen eines Gesprächspartners auf hinterhältige Weise ausgenutzt zu haben. Laut Knie habe Schmitz Informationen, die er in einem vertraulichen Rahmen erhalten habe, gegen Fischer verwendet. Dies sei aus seiner Sicht ein schwerer Vertrauensbruch, der das Ansehen des gesamten Berufsstandes nachhaltig beschädige. Knie argumentiert, dass durch solche Enthüllungen künftig keinem Journalisten mehr in privaten oder informellen Gesprächen vertraut werden könne, da man ständig befürchten müsse, verraten zu werden. Für ihn sei die Grenze zwischen investigativer Aufklärung und moralisch fragwürdigem Verrat überschritten worden, weshalb er keine Veranstaltungen mehr besuchen wolle, an denen diese Person in einer repräsentativen Rolle mitwirkt. Auf der anderen Seite des Konflikts erhält Pascal Schmitz volle Rückendeckung von seinem Arbeitgeber, dem Schweizer Fernsehen, sowie von den SCRJ Lakers. Stefan Bürer, der Medienchef des Vereins und selbst ein erfahrener Ex-SRF-Journalist, stellte klar, dass Schmitz bei der Recherche und Veröffentlichung des Falls saubere journalistische Arbeit geleistet und sämtliche Standards eingehalten habe. Für den Club besteht daher kein Grund, die Zusammenarbeit mit dem Stadionsprecher infrage zu stellen. Während die Öffentlichkeit weiterhin über die moralischen Aspekte des Falls diskutiert, bleibt die sportliche und personelle Konsequenz bei den Lakers bestehen. Der Fall rund um den ehemaligen Nationaltrainer Patrick Fischer, der sein Amt aufgrund der Zertifikatsfälschung verlor, wirft somit nicht nur sportpolitische Fragen auf, sondern entfacht auch eine tiefere Diskussion über das Verhältnis zwischen Informanten und Medienschaffenden in der Schweiz. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Stimmung bei den Heimspielen der Lakers in der kommenden Saison entwickeln wird und ob Knies Boykott eine breitere Bewegung nach sich ziehen könnte





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