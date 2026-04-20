Boykott gegen Stadionsprecher: Rolf Knie meidet Spiele der SCRJ Lakers nach Fischer-Skandal

Rolf Knie kündigt an, keine Heimspiele der SCRJ Lakers mehr zu besuchen, da der Stadionsprecher Pascal Schmitz den Fälschungsskandal um Patrick Fischer aufgedeckt hatte.

Der prominente Schweizer Künstler Rolf Knie hat seinen Rückzug von den Heimspielen der SCRJ Lakers angekündigt. Diese drastische Entscheidung trifft der 76-Jährige als Reaktion auf die Anwesenheit von Pascal Schmitz , der bei den Eishockey-Spielen als Stadionsprecher fungiert. Schmitz, der beruflich als Journalist beim Schweizer Fernsehen SRF tätig ist, war maßgeblich dafür verantwortlich, den Fälschungsskandal um den ehemaligen Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer aufzudecken.

Knie bezeichnete Schmitz in einer persönlichen Nachricht als hinterhältig und betonte, dass er das Stadion in Rapperswil-Jona solange meiden werde, wie Schmitz dort am Mikrofon steht. Der Konflikt entzündete sich an einem vertraulichen Gespräch, das Fischer einst mit Schmitz führte und welches letztlich den Stein für die öffentliche Enthüllung ins Rollen brachte. Die Debatte um den Vorfall geht weit über das sportliche Umfeld hinaus und berührt grundlegende Fragen des journalistischen Ethos. Während Knie dem Reporter vorwirft, das Vertrauen gebrochen und damit den Berufsstand des Journalisten nachhaltig beschädigt zu haben, sehen andere Beobachter und der betroffene Sender SRF das Vorgehen als saubere journalistische Arbeit an. Die Lakers selbst stellen sich schützend vor ihren Stadionsprecher. Medienchef Stefan Bürer, der selbst eine langjährige Karriere beim SRF vorweisen kann, stellte klar, dass Schmitz nach journalistischen Standards gehandelt habe und es keinen Grund für arbeitsrechtliche Konsequenzen gebe. Für Knie hingegen bleibt der Verrat an einer vertraulichen Unterhaltung der zentrale Kritikpunkt, da er das allgemeine Gefühl von Sicherheit bei Gesprächen mit Medienvertretern nachhaltig untergraben sieht. Der Fall Fischer hat in der gesamten Sportwelt für enorme Erschütterungen gesorgt. Nachdem der ehemalige Nati-Trainer zugab, ein gefälschtes Covid-Zertifikat verwendet zu haben, musste er seinen Posten räumen. Doch die öffentliche Wahrnehmung ist tief gespalten. Viele Unterstützer von Fischer sehen in der Aufdeckung durch Schmitz eine Grenzüberschreitung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Diskussion wird durch die Haltung von Persönlichkeiten wie Knie zusätzlich befeuert, die den gesellschaftlichen Umgang mit Fehltritten und journalistischer Recherche kritisch hinterfragen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Gemüter im Umfeld der Lakers beruhigen oder ob der Konflikt zwischen der Forderung nach Transparenz und dem Bedürfnis nach Vertraulichkeit noch weiter eskaliert. Das Stadion bleibt für Rolf Knie vorerst ein Ort, den er konsequent meiden will, um gegen die aus seiner Sicht fragwürdigen Methoden zu protestieren, die zum Sturz von Patrick Fischer geführt haben





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