Bounce Cypher: Die Schweizer Rap-Elite trifft aufeinander

Über 90 MCs aus der ganzen Schweiz battle im Bounce Cypher auf dem SRF-Gelände. Erlebe exklusive Parts, überraschende Auftritte und die geballte Power der Schweizer Rap-Szene. Mit Pablo Vögtli und Sirah Nying als Hosts.

Die Vorfreude ist riesig: Der Bounce Cypher kehrt zurück und verspricht eine explosive Ausgabe voller Rap -Skills und unvergesslicher Momente! Auf dem SRF -Gelände pulsiert die Energie der Hip-Hop -Szene, während über 90 MCs aus der gesamten Schweiz zusammenkommen, um ihre lyrischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Von etablierten Größen bis hin zu aufstrebenden Talenten – die Bandbreite ist beeindruckend und spiegelt die Vielfalt der Schweizer Rap-Kultur wider. Pablo Vögtli und Sirah Nying, die erfahrenen Bounce-Hosts und Rap-Enthusiasten, führen durch den Abend und sorgen für die richtige Stimmung. Die Spannung steigt: Wer wird mit seinen Texten das Publikum begeistern und wer wird sich als neuer Star am Rap-Himmel etablieren? Wer liefert die emotionalsten Auftritte und wer brennt sich mit unvergesslichen Lines ins kollektive Gedächtnis der Rap-Community ein?

Der Bounce Cypher ist bekannt für seine Unberechenbarkeit und die Möglichkeit für Überraschungen. Die Künstler haben jeweils rund drei Minuten Zeit in der Booth, um ihre exklusiven Parts zu präsentieren – ohne Hooks oder Refrains, nur pure Rap-Kunst. Die Line-ups können sich kurzfristig ändern, was den Cypher noch unvorhersehbarer macht. Die einzelnen Blöcke – Romandie, Mix, Basel, New Wave/Underground, Zürich, Bern und Luzern – versprechen eine abwechslungsreiche Mischung aus verschiedenen Stilen und Flows.

Ein Blick auf das Line-up zeigt die geballte Power der Schweizer Rap-Szene. Namen wie 2k Mafia, Benji Bonus, Yung Randstei, Amin, Cali P, Bärnbaby und viele mehr werden die Bühne rocken. Der New Wave-/Underground-Block bietet eine Plattform für neue Talente, während die etablierten Blöcke die Crème de la Crème der Schweizer Rap-Szene präsentieren. Die DJs Olen Blackbird, LMN und DJ STR sorgen für den passenden Sound und halten die Energie aufrecht.

Der Bounce Cypher ist mehr als nur ein Rap-Event – er ist eine Feier der Hip-Hop-Kultur und ein Schmelztiegel für Kreativität und Talent. Wer wird sich durchsetzen und wer wird in Erinnerung bleiben? Ab Donnerstag, 16 Uhr, gibt es alle Antworten und Highlights. Ein kleines Rap-Glossar hilft dabei, die Fachsprache zu verstehen: Cypher, MCs, Spitten, Bars, Punchline, Trap und Dissen sind nur einige der Begriffe, die in der Hip-Hop-Welt verwendet werden





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