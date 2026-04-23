Bounce Cypher 2024: Schweizer Rap-Elite trifft aufeinander

Über 90 MCs aus der ganzen Schweiz battle in der SRF Cypher Booth. Wer wird die Crowd begeistern und sich ins Rap-Gedächtnis einprägen? Alle Highlights und Timetables ab Donnerstag, 16 Uhr.

Die Schweizer Rap -Szene feiert ein fulminantes Comeback mit dem Bounce Cypher ! Auf dem SRF -Gelände pulsiert die Energie, während über 90 MCs aus der ganzen Schweiz zusammenkommen, um ihre Skills in der Cypher Booth unter Beweis zu stellen.

Von etablierten Größen bis hin zu aufstrebenden Talenten – die Vielfalt des Schweizer Raps wird hier zelebriert. Pablo Vögtli und Sirah Nying führen erneut durch das Event und liefern den perfekten Rahmen für diese einzigartige Kulturdemonstration. Die diesjährige Ausgabe des Bounce Cyphers verspricht Spannung und Überraschungen. Wer wird mit seinen Lines überzeugen und wer wird von der Crowd gefeiert?

Wer kommt aus dem Nichts und katapultiert sich ins Rampenlicht? Und wer wird sich unvergesslich ins kollektive Rap-Gedächtnis einprägen? Die Antworten gibt es ab Donnerstag, 16 Uhr, mit allen Highlights und Timetables. Der Zeitplan bietet einen Überblick über die Auftritte der einzelnen MCs, wobei leichte Änderungen aufgrund der dynamischen Natur einer Cypher möglich sind.

Die Romandie-Block eröffnete mit starken Flows und präsentierte die angesagtesten Künstler der Westschweiz, darunter Al-Walid & Friends, KT Gorique und Nathalie Froehlich. Der Mix-Block brachte eine bunte Mischung aus Rappern aus der ganzen Schweiz zusammen, mit bekannten Namen wie Benji Bonus, Gabe und NEFEW. Der Basel-Block lieferte, wie erwartet, harte Punchlines und Disstracks mit MCs wie StarrLight und Moony. Der New Wave-/Underground-Block bot eine Plattform für innovative Flows und Beatstrukturen mit Künstlern wie Pflanzer FM und parazh.

Der Zürich-Block präsentierte die Top-MCs der Limmatstadt, darunter Rapide x Alawi, Candela und Vaito. Der Bern-Block brachte Bärnbaby, Blanco und CityDoggz ins Spiel, während der Luzern-Block mit AK65, Gabu und SchlimmHomie das Finale krönte. DJs wie Olen Blackbird, LMN und DJ STR sorgten für den passenden Sound. Der Bounce Cypher ist mehr als nur ein Rap-Battle – es ist eine Plattform für künstlerischen Ausdruck, kulturellen Austausch und die Förderung des Schweizer Raps.

Die Regeln sind einfach: Keine Hooks, keine Refrains, nur pure, ungefilterte Bars. Die MCs haben die Möglichkeit, ihre individuellen Stile und Geschichten zu präsentieren und das Publikum mit ihren lyrischen Fähigkeiten zu begeistern. Das Event bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Vielfalt und Kreativität der Schweizer Rap-Szene zu erleben und neue Talente zu entdecken. Ein kleines Rap-Glossar hilft dabei, die Fachsprache zu verstehen: Cypher bezeichnet einen Rap-Auftritt, bei dem mehrere MCs nacheinander performen.

MCs sind die Rapper selbst, und 'spitten' bedeutet, zu rappen.

'Bars' sind die lyrischen Zeilen, und eine 'Punchline' ist die Zeile mit der Pointe. Trap ist ein Subgenre des Hip-Hop mit schleppenden Rhythmen und tiefen Bässen, und 'dissen' bedeutet, jemanden zu schmähen. Der Bounce Cypher ist somit ein Muss für alle Rap-Liebhaber und ein wichtiger Beitrag zur Schweizer Musiklandschaft





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