Der frankoalgerische Schriftsteller Boualem Sansal klagt gegen Frankreich, weil es sich vor dem algerischen Regime klein gemacht habe, um ihn freizubekommen.

Der frankoalgerische Schriftsteller Boualem Sansal klagt gegen Frankreich , weil es sich vor dem algerischen Regime klein gemacht habe, um ihn freizubekommen. Er sass ein Jahr lang in einem algerischen Gefängnis als politischer Häftling des Regimes.

In seinem Buch zieht er ausgerechnet über die her, die sich unermüdlich für seine Freilassung eingesetzt hatten. Lieber wäre er gestorben im Gefängnis, sagt er heute. Boualem Sansal sagt von sich, er gerate schnell in Rage. In seinen Urteilen sei er auch schon mal brutal.

Sein Buch über seine einjährige Haft in einem algerischen Gefängnis ist jetzt da. Es ist brochiert, 250 Seiten, eingefasst ins helle Gelb seines neuen Verlags Grasset. Der Text ist ein reissender, ständig überbordender Fluss. Er hat ihn nach seiner Befreiung in nur vierzig Tagen geschrieben, und das merkt man ihm an.

Boualem Sansal ist ein frankoalgerischer Schriftsteller, der sich für seine Freiheit eingesetzt hat. Er sass ein Jahr lang in einem algerischen Gefängnis und hat nun ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben. Der Text ist ein leidenschaftlicher und kämpferischer Aufruf, der die Leser zum Nachdenken anregt. Boualem Sansal ist ein wichtiger Stimme für die Menschenrechte und die Freiheit.

Er hat sich gegen das Regime gestellt und ist nun ein Befreiungsheld. Sein Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Diskussion über die Menschenrechte und die Freiheit. Es ist ein Aufruf, sich für die Rechte der Menschen einzusetzen und gegen die Unterdrückung vorzugehen. Der frankoalgerische Schriftsteller Boualem Sansal ist ein wichtiger Stimme für die Menschenrechte und die Freiheit.

Sein Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Diskussion über die Menschenrechte und die Freiheit. Es ist ein Aufruf, sich für die Rechte der Menschen einzusetzen und gegen die Unterdrückung vorzugehen. Boualem Sansal ist ein frankoalgerischer Schriftsteller, der sich für seine Freiheit eingesetzt hat. Er sass ein Jahr lang in einem algerischen Gefängnis und hat nun ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben.

Der Text ist ein leidenschaftlicher und kämpferischer Aufruf, der die Leser zum Nachdenken anregt. Boualem Sansal ist ein wichtiger Stimme für die Menschenrechte und die Freiheit. Er hat sich gegen das Regime gestellt und ist nun ein Befreiungsheld. Sein Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Diskussion über die Menschenrechte und die Freiheit.

Es ist ein Aufruf, sich für die Rechte der Menschen einzusetzen und gegen die Unterdrückung vorzugehen





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