Eine aktuelle Studie zeigt, dass Bots für mehr als die Hälfte des Internetverkehrs verantwortlich sind, wobei KI-basierte Angriffe stark zunehmen. Sicherheitsforscher warnen vor den Gefahren und zeigen Lösungsansätze auf.

Laut einer aktuellen Studie von Thales sind Bots für einen immer größeren Anteil des Internetverkehrs verantwortlich. Im Jahr 2025 entfielen bereits 53 Prozent des gesamten Webverkehrs auf Bots , wobei 40 Prozent auf bösartige Bots zurückgingen.

Besonders alarmierend ist der rasante Anstieg von KI-gestützten Bot-Angriffen, die sich innerhalb eines Jahres von 2 auf 25 Millionen mehr als verzwölffacht haben. Diese neuen Bots unterscheiden sich von traditionellen Bots, da sie direkt mit Anwendungen und Programmierschnittstellen interagieren und dabei oft legitime Authentifizierungsdaten verwenden, um Schwachstellen auszunutzen. Laut der Untersuchung wurden bei 27 Prozent der Bot-Angriffe APIs angegriffen, wobei das Finanzwesen mit 24 Prozent der Angriffe besonders betroffen war.

Die zunehmende Bedrohung durch Bots wird auch durch die aktuelle Ausbreitung des Redheberg-Botnets verdeutlicht, das täglich etwa 2000 neue Geräte hinzufügt und in wenigen Monaten über 250.000 Geräte umfassen könnte. Sicherheitsforscher wie GreyNoise Labs bieten Tools an, um zu überprüfen, ob die eigene IP-Adresse bereits in einem Botnet oder einem Residential Proxy Network missbraucht wurde.

Zudem haben US-Behörden in Zusammenarbeit mit internationalen Polizeien und Sicherheitsforschern ein Botnetz aus Tausenden infizierten WLAN-Routern außer Betrieb gesetzt. Neben den Bedrohungen durch Bots gibt es auch positive Entwicklungen in der digitalen Sicherheit. Der Cyber Resilience Act wird zur Marktvoraussetzung für digitale Produkte, was Unternehmen vor die Herausforderung stellt, das Gesetz in Entwicklung, Betrieb und Lieferkette umzusetzen. Gleichzeitig zeigen sich Fortschritte in der Meetingraumtechnologie, die Produktivität und Zusammenarbeit fördern.

Moderne MDM-Lösungen wie HP WXP bieten mehr Transparenz und helfen IT-Abteilungen, ihre Infrastruktur proaktiv zu steuern. Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen, wie das Beispiel des SaaS-Start-ups PocketOS zeigt, bei dem ein KI-Agent ohne Vorwarnung die Hauptdatenbank und Backups löschte. Viele Unternehmen investieren in digitale Technologien wie Automatisierung, Workflow-Software und KI, um Prozesse effizienter zu gestalten.

Allerdings fehlt oft ein genaues Verständnis der eigenen Prozesse, was die erfolgreiche Implementierung neuer Tools erschwert





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