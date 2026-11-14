Ein schweizerisches Förderprogramm von Helvetas unterstützt zivilgesellschaftliche Initiativen in Bosnien-Herzegowina, um das sinkende politische Vertrauen zu stabilisieren und lokale Lösungen zu fördern.

Ein von der Schweiz finanziertes Projekt unterstützt in Bosnien-Herzegowina lokale Bürgerinitiativen, um das gesellschaftliche Vertrauen in die demokratischen Strukturen wiederherzustellen. Selma Dilber Sijercic, die das Programm leitet, beobachtet einen deutlichen Wandel in der Haltung der Bevölkerung gegenüber der Zivilgesellschaft. Trotz tiefer Wahlbeteiligung und anhaltender nationalistischer Rhetorik steigt die Resilienz der Gesellschaft im Alltag, wie neue Studien belegen.

Förderprojekt PRAGG stärkt bürgerschaftliches Handeln

Selma Dilber Sijercic führt für die Schweizer Organisation Helvetas das Projekt PRAGG. Der bosnische Name steht für Proaktive Bürgerinnen und Bürger. Das Projekt zielt darauf ab, Menschen in beiden Landesteilen zu befähigen, politische Veränderungen durch konkretes Engagement herbeizuführen. Die Erfahrung zeigt, dass Bürgerinnen und Bürger dann bereit sind zu handeln, wenn es um die Lösung unmittelbarer Alltagsprobleme geht. Dazu gehören lokale Umweltverschmutzung, die Versorgung mit sauberem Wasser und andere infrastrukturelle Mängel, die den Lebensalltag direkt beeinflussen.

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Dilber Sijercic betont, dass dieses Engagement oft nicht parteipolitisch motiviert ist, sondern aus einem reinen Veränderungswillen entspringt. Jugendliche haben beispielsweise durch Druck erfolgreich erreicht, dass der Jugendrat ein höheres Budget erhält. Diese Fälle demonstrieren, dass bürgerschaftliches Handeln vor Ort messbare Ergebnisse liefert. Die Teilnehmenden am Projekt entwickeln das Gefühl, dass ihr individuelles Tun eine politische Wirkung hat. Dies schafft eine Brücke zur Verwaltung, da Vereine und Organisationen oft die einzige Stelle sind, die mit der komplexen Bürokratie zurechtkommt.

SCORE Studie zeigt verlässliche soziale Kohäsion

Die positiven Entwicklungen werden durch die von der UNO getragene Untersuchung SCORE gestützt. Der vollständige Titel lautet Soziale Kohäsion in Bosnien und Herzegowina 2026. Die Daten belegen, dass die Gesellschaft resilienter ist, als sie häufig in den Medien dargestellt wird. Es besteht eine vorsichtige Koexistenz, wobei die Alltagsbeziehungen zwischen den verschiedenen Gruppen weitgehend funktional und stabil verlaufen. Die Grundlagen für ein inklusives Zugehörigkeitsgefühl sind stärker ausgeprägt, als vielfach angenommen wird.

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Das Vertrauen in die höchste Regierungsebene liegt bei 42 Prozent. Dies entspricht einem Wachstum von 12 Prozent seit dem Jahr 2020. Deutlich höher ausfällt das Vertrauen in die lokale Regierung mit 56 Prozent. Zum Vergleich liegt in der Schweiz das Vertrauen in die lokale Verwaltung bei 68 Prozent. Damit führt die Schweiz unter 38 untersuchten Ländern. Diese Zahlen zeigen, dass虽然 das Vertrauen auf nationaler Ebene noch gering ist, auf kommunaler Ebene jedoch solide Fundamente existieren, die ausgebaut werden können.

Divergierende Wahrnehmung von Vertrauen und Konflikten

Trotz der positiven Datenlage ist die öffentliche Wahrnehmung geteilt. 46 Prozent der Bevölkerung haben das Gefühl, dass das allgemeine Vertrauen in die Gesellschaft gesunken ist. Nur 20 Prozent glauben, es habe sich verbessert. Viele Menschen nehmen eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den ethnischen Gruppen wahr, auch wenn die statistische Realität eine stabilere Koexistenz zeigt. Diese Diskrepanz zwischen statistischem Befund und subjektivem Erleben erschwert den politischen Diskurs.

Nationalistische Rhetorik ist vor Wahlen zum Naturzustand geworden. Unabhängige Beobachter betonen seit Langem den politischen Druck, den Parteien auf ihre Volksgruppen ausüben. Desinformation und Hassrede tragen zu einer angespannten Stimmung bei. Abseits dieser Wahlperioden schöpfen die Bürgerinnen und Bürger jedoch wieder Vertrauen in die Zivilgesellschaft. Dilber Sijercic erklärt, dass Menschen sich engagieren, wenn die Probleme sie selbst betreffen. Die Politik bietet ihnen jedoch oft keine guten Dienstleistungen an. Es mangelt an Transparenz und der Bereitschaft zur Rechenschaftslegung.

Komplexe politische Struktur erschafft Verständnisprobleme

Seit dem Ende des Bosnien-Kriegs vor 30 Jahren besteht Bosnien-Herzegowina aus zwei Entitäten. Dies sind die Föderation Bosnien-Herzegowina mit vorwiegend kroatischer und bosniakischer Bevölkerung sowie die Republika Srpska mit vorwiegend serbischer Bevölkerung. Die Landesteile sind in Bereichen außerhalb der Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik weitgehend eigenständig. Diese Aufteilung führt dazu, dass die Struktur für viele Bürgerinnen und Bürger schwer zu durchschauen ist.

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Drehscheiben wie Gesundheit, Bildung, Jugend und Frauenrechte sind auf komplexe Weise aufgeteilt. Dilber Sijercic weist darauf hin, dass diese geteilten Verantwortlichkeiten für viele Menschen unbegreiflich bleiben. Daher spielt die Zivilgesellschaft eine so große Rolle. Sie schafft die notwendigen Verbindungen zur Verwaltung und hilft bei der Bewältigung der Bürokratie. Ohne diese intermediären Organisationen wäre der Zugang zu politischen Prozessen für die breite Masse noch schwerer. Die Unterstützung durch Schweizer Projekte zielt genau auf diese Lücke ab, um langfristige Stabilität zu fördern.

Wahlen im Herbst und politischer Kontext der Region

Die Parlamentswahlen in Bosnien-Herzegowina in diesem Herbst verliefen weniger spektakulär als in Serbien. Dort brachte eine Studentenbewegung die Mehrheit im Parlament und verdrängte Aleksander Vucic aus dem Amt. In Bosnien-Herzegowina war die Wahlbeteiligung bei den Parlamentswahlen sehr niedrig. Dennoch sieht die Gesellschaft einen Weg nach vorn. Der Präsident der Republika Srpska hat großen Einfluss auf die Regierungsbildung und die Besetzung wichtiger Posten.

Diese politische Dynamik unterstreicht die Notwendigkeit von externer Unterstützung für die Zivilgesellschaft. Während die Elitenpolitik oft von nationalistischen Strategien geprägt ist, wächst auf Graswurzelebene eine neue Form des Aktivismus. Helvetas und lokale Partner arbeiten daran, diese Ressourcen zu bündeln. Die Hoffnung ist, dass sich das Modell des proaktiven Bürgers auch in anderen Bereichen der Gesellschaft ausbreitet. So kann das Vertrauen in demokratische Institutionen langfristig gefestigt werden, auch wenn die strukturellen Hindernisse nach wie vor bestehen bleiben.