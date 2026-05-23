Nach seiner Rücktrittsankündigung hat der Bosnien-Beauftragte der Vereinten Nationen eingeräumt, dass Druck aus den USA eine Rolle bei seiner Entscheidung gespielt hat. Washington könnte sein Kurs in Bosnien-Herzegowina ändern, was die Entwicklung in Zukunft komplicieren könnte.

Nach seiner Rücktrittsankündigung hat der Bosnien-Beauftragte der Vereinten Nationen eingeräumt, dass Druck aus den USA eine Rolle bei seiner Entscheidung gespielt hat. Auf die Frage der 'Augsburger Allgemeinen', ob US-Präsident Trump ihn dazu gedrängt habe, antwortete der Deutsche Christian Schmidt : 'Was der amerikanische Präsident meint, das weiss ich nicht.

Ich kann nur sagen, dass es enormen und überraschenden Druck aus den USA gegeben hat.

' Er habe vermeiden wollen, dass die Institution des Hohen Repräsentanten 'durch diese Diskussion, deren Hintergründe mir nicht ganz klar sind, beschädigt wird', so der Schmidt hatte vor knapp zwei Wochen seinen Rückzug von der Position angekündigt und dabei von einer persönlichen Entscheidung gesprochen. Medien hatten zuvor bereits von Druck aus den USA berichtet. (FBiH), die hauptsächlich von Bosniaken und Kroaten bewohnt wird, und der hauptsächlich von Serben bewohnten Republika Srpska (RS). Die Landesteile geniessen weitgehende Autonomie.

Schmidt hatte mit seinen Vollmachten zahlreiche Gesetze der RS annulliert, die eine Abspaltung einleiten sollten. Washingtons Kurswechsel könnte auch mit Dodiks Unterstützung für Mit Blick darauf sagte Schmidt nun: 'Das Thema hat eine Rolle gespielt – aber ich war nie gegen dieses Projekt. Im Gegenteil.

' Die Rolle von USA und Dodik in der Bosnien-Herzegowina wird wohl in den nächsten Jahren weiter kompliciert. US-Präsident Trump hat in einem Interview verkündet, dass er die Unterstützung für den Schutz serbischer Minderheiten in der Kroatischen Repräsentanz in Bosnien-Herzegowina emocionell haben könnte. Es bleibt spannend, wie die Entwicklung in Bosnien-Herzegowina in Zukunft aussehen wird





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