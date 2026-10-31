Borussia Mönchengladbach und SC Paderborn 07 torlos zur Halbzeit

Zur Halbzeit steht es zwischen Borussia Mönchengladbach und SC Paderborn 07 0:0. Ein Gladbacher Tor von Joe Scally wurde nach Videoeingriff aberkannt.

Zur Halbzeit des Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und SC Paderborn 07 steht es 0:0. Die Partie wird vor leeren Rängen ausgetragen, da das Stadion wegen der Corona-Pandemie geschlossen ist. Beide Mannschaften boten eine ausgeglichene erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten.

Gladbacher Chancen und Videoentscheidung

Borussia Mönchengladbach hatte mehr Spielanteile, konnte aber keine seiner Möglichkeiten nutzen. Joe Scally scheiterte mit einem Rechtsschuss aus dem Strafraum am Paderborner Torwart. Lukas Ullrich schoss nach einer Ecke von Fabio Chiarodia links am Tor vorbei. Fabio Chiarodia köpfte nach einer Flanke von Robin Hack, doch der Ball wurde gehalten. Ein Tor von Joe Scally wurde nach Eingriff des Video-Schiedsrichters aberkannt.

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Shuto Machino und Robin Hack hatten weitere Distanzschüsse, die ihr Ziel verfehlten. Wael Mohya bereitete einen Konter vor, doch Robin Hack schoss links vorbei. Die Gladbacher Offensive blieb bemüht, aber glücklos.

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Paderborner Konter und Abseitsentscheidungen

Der SC Paderborn 07 zeigte sich besonders bei Standards gefährlich. Santiago Castañeda köpfte nach einer Ecke von Raphael Obermair knapp rechts vorbei. Stefano Marino scheiterte mehrfach per Kopf, entweder wurde der Ball abgeblockt oder gehalten. Tom Baack sah eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen. Zudem wurden Laurin Curda und Marvin Pieringer wegen Abseits zurückgepfiffen. Paderborn blieb im Spiel und hatte durch Konter seine Möglichkeiten.

Spielverlauf und Ausblick

Die erste Halbzeit war von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen geprägt. Gladbach hatte mehr Ballbesitz, aber Paderborn stand defensiv kompakt und lauerte auf Konter. Die Zuschauer im Stadion fehlten, was die Atmosphäre beeinflusste. Beide Trainer werden in der Pause Anpassungen vornehmen müssen, um das Spiel zu entscheiden. Die zweite Halbzeit verspricht weiterhin Spannung, da beide Teams auf den ersten Treffer drängen. Es bleibt abzuwarten, ob Gladbach seine Überlegenheit in Tore ummünzen kann oder Paderborn mit einem Konter überrascht.