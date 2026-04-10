Börsenwoche im Schnelldurchlauf: Aktienkäufe, DocMorris im Fokus und Erleichterung bei R&S

Ein Überblick über die wichtigsten Ereignisse an den Aktienmärkten: Analyse der Kursbewegungen, Spekulationen um DocMorris und die aktuelle Situation bei Rohde & Schwarz.

Die Börsenwoche im Überblick: Was bewegte die Märkte? Die cash Insider beleuchten die wichtigsten Ereignisse am Aktienmarkt . Diese Woche: Wer kräftig Aktien zukauft, die Spekulation um DocMorris und erleichtertes Aufatmen bei R&S.\Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich für Anleger erneut als eine Achterbahnfahrt. Die Nachrichtenlage, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nahen Osten, ändert sich scheinbar im Minutentakt, was zu schnellen Reaktionen führen kann.

Kurzschlusshandlungen aufgrund solcher Nachrichten können jedoch zu Fehlentscheidungen führen. So sorgte die Nachricht über einen Waffenstillstand zwischen Washington und Teheran für einen deutlichen Anstieg der Aktienkurse. Der breite Marktindex legte am Dienstag zu und Novartis verzeichnete beeindruckende Tagesgewinne. Gründe für diese Kursbewegungen? Grossinvestoren waren am Dienstag unterinvestiert und wurden dadurch von der Marktentwicklung überrascht. Dies führte zu einer Reihe von Absicherungstransaktionen und umfangreichen Kaufprogrammen. Darüber hinaus trugen Zwangskäufe von Risikoparitätsfonds zur weiteren Verstärkung der Aufwärtsbewegung bei. Es gab zudem Gerüchte über eine Reduzierung der Aktienquote durch skandinavische Investoren, was möglicherweise auch in der Schweiz zu Verkäufen führte. Allerdings sind dies derzeit lediglich Spekulationen, auch wenn kürzliche Beteiligungsreduktionen an der SIX Swiss Exchange diese Vermutungen unterstützen könnten. Es stellt sich die Frage, welche Gründe den norwegischen Staatsfonds zu einer solchen Entscheidung veranlasst haben könnten, sollten sich die Gerüchte bestätigen. Möglicherweise trug ein sogenanntes Rebalancing dazu bei, dass der norwegische Staatsfonds sich von Schweizer Aktien trennen musste. Solche Neuausrichtungen der Vermögenswerte finden üblicherweise kurz vor Quartalsende im Zusammenhang mit dem Derivatverfall statt.\Die Gewinner der Woche deuten darauf hin, dass auch einige Leerverkäufer gezwungen waren, ihre Wetten zu überdenken. Die Erzrivalin, Redcare, verzeichnete im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 18 Prozent, was die Erwartungen der Analysten übertraf. In Deutschland stieg der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sogar um 55 Prozent, was auf eine mögliche Erhöhung der Finanzziele schließen lässt. Im Gegensatz dazu träumt DocMorris von solchen Zahlen. Die Versandapotheke tritt im Wettbewerb mit Redcare mit ungleichen Mitteln an, da Redcare eine solidere Bilanz und somit eine höhere Finanzkraft besitzt. Diese finanzielle Überlegenheit ist ein entscheidender Vorteil im Wettbewerb um Marktanteile, der durch umfangreiche Marketingbudgets gekennzeichnet ist. Es bleibt abzuwarten, wie DocMorris im ersten Quartal abgeschnitten hat und ob das Unternehmen in Deutschland Marktanteile an Redcare verloren hat. Ergebnisse werden nächste Woche erwartet. Es deutet sich bereits an, dass das Wachstum deutlich geringer ausfallen wird als bei Redcare. Interessant ist auch die aktuelle Situation bei DocMorris, wo ein ehemaliger Calida-Verwaltungsrat kurz vor einer möglichen Veränderung der Führungsebene in das Unternehmen eintrat. Der Sterling Strategic Value Fund scheint sein Aktienpaket in den letzten Monaten nicht erweitert zu haben, was die Unsicherheit über die Zukunft der Aktie weiter erhöht.\Die Spekulationen um DocMorris nehmen weiter zu. Der frühere Investmentfonds des Tessiner Financiers Tito Tettamanti, Sterling Strategic Value Fund, teilt die Pläne der polnischen Pelion nur teilweise und möchte an Walter Oberhänsli als Verwaltungsratsvorsitzenden festhalten. Die Aufstellung von zwei eigenen Kandidaten durch Pelion für den Verwaltungsrat scheint dabei auf Widerstand zu stoßen. Die Aktien bleiben ein Spielball für Spekulanten unterschiedlicher Couleur. Rohde & Schwarz (R&S) konnte im vergangenen Geschäftsjahr besser abschneiden als erwartet. Die Nachricht über eine mögliche Fusion mit einem Wettbewerber, die zu einem Absturz der Aktien führte, hat sich nicht bewahrheitet, was bei vielen Aktionären für Erleichterung sorgte





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