Börsenwoche: Geberit, Givaudan und Swiss Re berichten über Q3

Eindrücke aus der Berichterstattungswoche: Geberit, Givaudan, Swiss Re und weitere DAX- und SMI-Konzerne legen ihre Zahlen für das dritte Quartal vor.

Die letzte Berichtssaison des Börsenjahres 2026 hat ihren höchsten Punkt bereits überschritten. In der ersten Novemberwoche stehen deutlich weniger Terminen auf dem Programm als in der vorangegangenen Woche. Dennoch liefern eine Reihe bedeutender Konzerne wichtige Finanzkennzahlen, die einen Einblick in die aktuelle Geschäftslage geben. Investoren und Analysten beobachten dabei besonders die Entwicklungen bei Geberit, Givaudan und Swiss Re.

Geberit prüft Umsatzwachstum und Margen

Geberit legt die Zahlen zum dritten Quartal sowie zu den ersten neun Monaten des Jahres vor. Im Fokus der Öffentlichkeit steht dabei, ob das Unternehmen die zuletzt erfreuliche Umsatzentwicklung bestätigen kann. CEO Christian Buhl rechnet für das gesamte Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum in Landeswährungen von fünf bis sechs Prozent. Zusätzlich erwartet er eine Ebitda-Marge auf dem Vorjahresniveau von 29,4 Prozent.

Also read Valentin Vacherot steht im Halbfinal-Finale der Swiss Indoors

Der Spezialchemiekonzern präsentiert lediglich die aggregierten Umsatz- und Ebitda-Zahlen. Detaillierte Angaben zum ersten und dritten Quartal werden jeweils nicht publiziert. Trotz eines anhaltend schwierigen Marktumfeldes wird von Geberit erneut mit ansprechenden Zahlen gerechnet. Ein zentrales Augenmerk liegt darauf, ob sich das Katalysatorgeschäft im zweiten Halbjahr erholt, wie zuvor angekündigt.

Chemiebranche und Konsumgüter zeigen gemischte Signale

Ob es Geberit gelingt, den Jahresausblick trotz des anhaltend hohen Ölpreises zu halten, hängt maßgeblich von der Entwicklung im Katalysatorbereich ab. In derselben Woche erwartet die Marktbeobachtung auch von DSM-Firmenich ein gutes Quartal. Nach den über Erwartungen guten Zahlen von Givaudan und einem ordentlichen Resultat von Symrise wird für DSM-Firmenich organisches Wachstum und tendenziell höhere Margen prognostiziert.

Advertisement

Am Mittwoch folgt der Bericht zum dritten Quartal des Herstellers von Riechstoffen, Aromen und Nährstoffen. Auch der Schokoladenhersteller legt seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026 vor. Bei der Präsentation interessiert die Investoren unter anderem die Volumenentwicklung. Diese spiegelt die Konsumstimmung am besten wider, die unter den Preiserhöhungen der letzten Jahre leidet.

Wechselseitige Abhängigkeiten und Marktdruck

Für das Gesamtjahr wird bei den Konsumgütern erwartet, dass das Produktionsvolumen um ein Prozent sinkt. Dieser Rückgang unterstreicht die Herausforderungen im Einzelhandel und bei den Verbrauchern. Die Westschweizer Finanzberater und der Telekommunikationskonzern legen ebenfalls ihre Quartalszahlen vor. Dabei achten die Analysten auf Hinweise zur künftigen Strategie im angespannten Marktumfeld.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Reaktion der Unternehmen auf die makroökonomischen Rahmenbedingungen. Während einige Konzerne von geringeren Katastrophenlasten profitieren, kämpfen andere mit sinkenden Preisen und Margendruck. Die Branchendynamik zeigt dabei klar auf, wie unterschiedlich die Auswirkungen der globalen Wirtschaftslage sind.

Rückversicherer und Technologieanbieter im Fokus

Donnerstags stehen sieben Zahlenpräsentationen auf dem Programm. Der Rückversicherer berichtet in den Quartalszahlen über die Prämien- und die Gewinnentwicklung. Die Branche steht seit längerer Zeit unter dem Druck sinkender Preise, die die künftigen Margen belasten. Swiss Re wird jedoch von einer geringen Katastrophenlast profitiert haben. Analysten bringen unter anderem deshalb ein neues Aktienrückkaufprogramm auf die Agenda.

Advertisement

Bei den Quartalszahlen des Telekommunikationskonzerns werden Investoren nicht nur auf den normalen Geschäftsverlauf achten. Besonders Aussagen des Managements zur anstehenden Auktion der Mobilfunkfrequenzen in der Schweiz sind von großem Interesse. Weitere Zahlen werden vom Laborautomationsspezialisten erwartet. Die Woche rundet das Geschäftsjahr 2026 mit einer Fülle an Informationen ab, die die Richtung für das neue Jahr weisen könnten.