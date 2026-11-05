Börsenspiel 26. November: Strategiewechsel und Risikotitel im Fokus

Details zum Börsenspiel am 26. November: Break-even-Ziel bei 100'000 Franken, Risiken bei Rieter, AMD und Booking Holdings bei sektoraler Rotation.

Der Co-Ressortleiter Märkte hat das Börsenspiel bis zum Spielschluss am 26. November strategisch umgestellt, um das verlorene Terrain zurückzugewinnen. Nach schweren Einbußen in den künstlichen Intelligenz-Titeln zielt das Portfoliomanagement nun auf den Erhalt des Startkapitals von 100.000 Franken ab. Der Fokus liegt dabei auf der Identifizierung von Wende-Signalen in stark gesunkenen Sektoren und der Aufnahme hochspekulativer Einzelaktien.

Strategieanpassung und Break-even-Ziel

Die anfängliche Spekulation auf die Fortsetzung der Künstliche-Intelligenz-Hausse schlug durch eine rasche Sektorrotation fehl. Diese markedynamische Verschiebung belastete KI-nahe Aktien wie AMD, ARM Holdings, AMS Osram und Lam Research erheblich. Gleichzeitig profitierte das reguläre Anlageportfolio von Schweizer Standardwerten, was im Oktober zu positiven Ergebnissen führte. Dennoch bleibt die Haltung zu den KI-getriebenen Papieren vorerst bestehen, in der Erwartung einer künftigen Erholung.

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Rieter als hochspekulativer Wende-Titel

Zu Wochenbeginn wurde die Aktie des Textilmaschinenherstellers Rieter als zentrales Element der Risikostrategie ins Depot aufgenommen. Das Management hat die Prognose für das Gesamtjahr zuletzt gesenkt, was die Aktie nahe einem Allzeittief notieren lässt. Die Investitionslogik basiert auf der Annahme, dass die Talsohle überschritten wurde. selbst bei einem kurzfristigen "Dead Cat Bounce" könnte das Papier vom aktuellen Niveau an Wert gewinnen.

Take Two Interactive und der GTA-Effekt

Der US-Gameproduzent Take Two Interactive bereitet die Lancierung der sechsten Folge von "Grand Theft Auto" (GTA) am 19. November vor. Analysten von Piper Sandler prognostizieren beim Verkaufsstart einen Absatz von 45 Millionen Exemplaren. Trotz der hohen Erwartungen blieb die positive Auswirkung auf die Aktiennotierungen bisher aus. Die starke Kursavance vom Mittwoch soll jedoch den Beginn einer langfristigeren Aufwärtsbewegung markieren.

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Streaming-Konjunktur und Netflix-Kurs

Netflix behauptet seine Position als weltweiter Marktführer im Streaming, doch die Wachstumsraten haben sich deutlich verlangsamt. Der Mangel an neuen Erfolgstiteln wie "Stranger Things" oder "Squid Game" wirkt sich auf die Zahlen aus. Im Vergleich zum Allzeithöchst im Sommer 2025 hat sich der Kurs mehr als halbiert. Die Position wird trotz der Verluste beibehalten, da der Markt Boden gefunden haben könnte.

Booking Holdings unter Druck

Die Buchungssparte von Booking Holdings korrigiert seit August deutlich, beeinflusst durch den Nahostkrieg und ein Urteil des EU-Gerichts vom September. Dieses Urteil verbietet Booking die geplante Übernahme des Flugportals Etraveli. Zudem sorgen KI-Entwicklungen für Unsicherheit über die Zukunft von Buchungsportalen. Analysten sehen jedoch potenziell positive Effekte durch effizientere Abläufe, was den jüngsten Kurssprung vom Mittwoch stützen könnte.