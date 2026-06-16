Börsenmarkt: Trump-Iran-Abkommen beflügelt Gold und Aktien, Ölpreise zeigen Gegenbewegung

Die Nachricht von einer bevorstehenden Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran hat die globalen Finanzmärkte bewegt. Während der Goldpreis auf ein Rekordhoch kletterte und sich die Anleihemärkte beruhigten, zeigte der Ölmarkt eine differenzierte Reaktion. Ein Schweizer Spitalimmobilienspezialist plant einen Börsengang, Cicor baut Stellen ab und ein deutscher Pharmaproduzent erweitert Kapazitäten. Die风险 der Straße von Hormus bleibt ein Faktor für die Energieversorgung.

Präsident Donald Trump und Vizepräsident Vance haben das elektronische Memorandum of Understanding mit dem Iran unterzeichnet, das eine Absichtserklärung für einen baldigen Waffenstillstand und das Ende der militärischen Operationen vorsieht.

Die Nachricht hat an den Märkten für deutliche Bewegungen gesorgt. Der Ölpreis legte kräftig zu, nachdem er bereits am Freitag nach dem Börsendebüt des Dokuments gestiegen war. Brent-Öl notiert bei 83 US-Dollar pro Fass, WTI bei 80 US-Dollar. Gleichzeitig erreichte der Goldpreis ein neues Rekordhoch von über 4300 US-Dollar pro Unze, getrieben durch die schwindende Inflationsangst und die damit verbundene Erleichterung an den Anleihemärkten.

Ein wichtiger Akteur an den US-Anleihemärkten kündigte an, 25 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf hochverzinslicher Anleihen aufzunehmen, wobei die Nachfrage das Angebot um mehr als das Dreifache übertraf. Im Technologiebereich gab es eine größere Übernahme: Für 3,6 Milliarden US-Dollar wurde der Entwickler von KI-gestützten Kundenagenten, Fin, mit seinem Hauptprodukt AI Agent erworben. In der Schweiz plant der Spitalimmobilienspezialist Infracore in den kommenden Wochen einen Börsengang.

Es wird ein Bruttoerlös von rund 200 Millionen Schweizer Franken angestrebt, wobei zwei Investoren bereits Zusagen über etwa 80 Millionen Franken gemacht haben. Die Aevis-Gruppe wird als strategischer Investor auftreten. Die Erlöse sollen für die Finanzierung der Sale-and-Leaseback-Pipeline, zur Rückzahlung eines Aktionärsdarlehens und zum Aufbau einer Kapitalstruktur für die Wachstumsstrategie verwendet werden. Der Industriekonzern Cicor hat einen Stellenabbau und den Verkauf eines Werks in Tunesien bekanntgegeben.

Im Rahmen eines Produktivitätsprogramms sollen global rund 220 Stellen, das sind fünf Prozent der Belegschaft, gestrichen werden, was jährliche Betriebsgewinne (Ebitda) von über zehn Millionen Franken bringen soll. Zudem wird ein tunesisches Werk mit etwa neunzig Mitarbeitern für 1,3 Millionen Euro verkauft. Die bisherigen Finanzziele wurden bestätigt. Der Pharmaauftragsfertiger Siegfried hat in Deutschland eine neue Großanlage zur Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe eröffnet, die die Produktionskapazität um 100 Kubikmeter erweitert und das globale Netzwerk stärkt.

Unterdessen warnen Sicherheitsexperten, dass die Entschärfung von Minen in der Straße von Hormus nach einem endgültigen Waffenstillstand zwischen 40 und 50 Tage dauern könnte, bis die Schifffahrt wieder vollständig sicher ist. Sollte der Waffenstillstand gebrochen werden, könnte der Iran die für die globale Ölversorgung kritische Meerenge erneut sperren. Die Berichterstattung umfasst zudem Updates zu den Märkten in den USA und Asien sowie die wichtigsten börsenrelevanten Schweizer Unternehmen, die von Montag bis Samstag als Newsletter verfügbar sind





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