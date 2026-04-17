Börsenblick: Gewinnwarnungen aus London, Kursvolatilität und ein Blick auf PolyPeptide

Der cash Insider beleuchtet die aktuellen Börsenereignisse. Anlass zur Sorge geben mahnende Worte zu Unternehmensgewinnen aus London, während ungewöhnlich heftige Kursausschläge und interessante Entwicklungen bei PolyPeptide für Aufsehen sorgen.

Die Kapitalmärkte stehen in diesen Tagen im Zeichen der Quartalsberichterstattung , und auch der Schweizer Aktienmarkt bildet hier keine Ausnahme. Bei vielen heimischen Unternehmen zeichnet sich ein einheitliches Bild ab: Die Auftragsbücher sind – abgesehen von wenigen Ausnahmen – randvoll gefüllt. Dies spiegelt sich auch in den jüngsten Kursentwicklung en wider.

Ein bemerkenswertes Beispiel ist der Rüstungszulieferer, dessen Aktien am Tag der Zahlenveröffentlichung um mehr als elf Prozent zulegen konnten, obwohl der Quartalsumsatz mit knapp 161 Millionen Franken hinter den Erwartungen der Analysten von 172 Millionen Franken zurückblieb. Dieser beachtliche Kurssprung dürfte primär auf den erfreulich starken Auftragseingang zurückzuführen sein, der mit 196,4 Millionen Franken die Erwartungen deutlich übertraf. Darüber hinaus bestätigte das Unternehmen seine Prognose für den operativen Jahresgewinn (EBITDA) von 70 bis 80 Millionen Franken bei einem Jahresumsatz zwischen 700 und 750 Millionen Franken.

Die Erreichung dieser Ziele hängt jedoch maßgeblich von der anhaltenden geopolitischen Stabilität ab, die keine negativen Auswirkungen auf die Absatzmärkte oder die Abwicklung der bestehenden Aufträge haben darf. Die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal dürfte für viele Unternehmen ein entscheidender Indikator für das gesamte Geschäftsjahr 2026 werden, da die volle Tragweite der jüngsten Eskalationen im Nahen Osten erst in den kommenden Wochen abschätzbar sein wird. Für Aktienanleger dürfte die eigentliche Bewährungsprobe mit dem Beginn der Berichterstattung für das zweite Quartal ab Mitte Juli beginnen.

Aus London kommen derweil mahnende Töne von den Strategen der UBS. In einem kürzlich aufgetauchten Strategiepapier warnen sie davor, dass die Aktienkurse zuletzt möglicherweise zu stark gestiegen sind. Gleichzeitig dämpfen sie die Erwartungen an die Unternehmensgewinne. So prognostizieren sie für das laufende Jahr lediglich einen Anstieg der Gewinne um knapp sieben Prozent, was deutlich unter dem Durchschnitt anderer Banken von über zehn Prozent liegt.

Die UBS-Experten verweisen auf erste Frühindikatoren, die auf stark steigende Herstellungskosten hindeuten, und erwarten eine Welle von Gewinnkorrekturen, die Raum für Enttäuschungen böte. Die Skepsis der sonst so optimistischen UBS-Strategen ist bemerkenswert. In der Vergangenheit, als diese Experten ähnliche Warnungen aussprachen, verzeichnete der europäische Leitindex in den folgenden vier Wochen einen Rückgang von fast fünf Prozent. Die Entwicklung der Unternehmensgewinne wird daher in den kommenden Wochen genau beobachtet werden müssen.

Ein weiteres interessantes Thema ist der Pharmazulieferer PolyPeptide, der Berichten zufolge das Interesse von Finanzinvestoren auf sich zieht, darunter auch illustre Namen wie die schwedische Investmentgesellschaft. Während das Unternehmen zunächst jeglichen Kommentar verweigerte, bestätigte es später, dass es Gespräche über eine mögliche Transaktion mit dem Mehrheitsaktionär und potenziellen Finanzinvestoren führe.

Der Mehrheitsaktionär Paulsen, der über sein Investment-Vehikel mehr als 56 Prozent der Stimmrechte hält, könnte hier eine zentrale Rolle spielen. Für langjährige Aktionäre, die sich in den Monaten nach dem Börsengang zu Kursen von 140 Franken und mehr engagiert haben, wäre eine mögliche Rücknahme des Unternehmens von der Börse zu deutlich niedrigeren Kursen, möglicherweise durch Paulsen und Finanzinvestoren, ein enttäuschendes Szenario. Zur Erinnerung: PolyPeptide ging Ende April 2021 zu 64 Franken an die Börse. Der Analystenkommentar im Vorfeld des Börsengangs war durchaus optimistisch gestimmt, mit Kaufempfehlungen und Kurszielen, die im Laufe der Zeit sogar angehoben wurden, was die aktuellen Spekulationen über eine mögliche Privatisierung zu einem kritischen Zeitpunkt für bestimmte Anleger macht.





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