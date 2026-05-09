Die Schweizer Aktienindex SMI Register für einen Wochenstart von 0,8% und schloss am Donnerstag bei 2621 Punkten. Berichte über eine mögliche diplomatische Entspannung im Irankonflikt hatten zwischenzeitlich für Kursgewinne gesorgt, jedoch wurden diese Hoffnungen später durch die Meldung von neuen militärischen Hintergrundinformationen vernebelt.

Börsenbericht Schweiz: SMI im Sog des Nahost-Krieges höher bei 2621 Punkten notiert. Bericht über eine mögliche diplomatische Entspannung im Irankonflikt sorgten für Kursgewinne , aber neue militärische Spannungen in der Region vergebten Hoffnungen.

Auch UBS kündigte den Start eines neuen Aktienrückkaufprogramms an. Analysten betonten die rekordhohen Margen und den starken Cashflow, was die Valoren trotz volatiler Markt हालter stabile. Luxustitel (+17,3%) profitierten von der temporären Friedenshoffnung im Nahen Osten und der erhöhten Nachfrage. Andere Titel erlebten jedoch deutliche Verluste trotz Euphorie.

Besonders die Entwicklungsvereinbarung mit einem Partner für KI-Photonik in Rechenzentren wurde als Wachstumschance gewertet. Der Technologie- und Feinstoff-Spezialist (+16,6%) zeigte starke Präsenz. Der公告称，尽管没有出现大幅上涨，一些上市公司也表现出上涨意愿。特别是在财报公布之后，一些奖金以较大的幅度上涨，部分实现盘增。如瑞士瑞士基创(Suniva)拟签署新的 nata委托方协议，部分持股大股东宣布将 Ashby AIضم并购协议。另外，珠宝巨头Schaffner Guggenheim也公布了一次巧克力增持计划





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