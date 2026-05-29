Börsenausblick: Positive Vorgaben aus USA und Asien, Unternehmensnews zu Dottikon ES, Landis+Gyr und DocMorris

Die Börsen starten freundlich in den Tag, gestützt von Rekordhochs in den USA und Hoffnung auf Waffenstillstand im Nahen Osten. Dottikon ES steigert Umsatz, Landis+Gyr schlägt neuen VR-Kandidaten vor, und DocMorris erhält weiteren Großaktionär. Ausblick auf die kommende Woche mit Kapitalmarkttagen und Jahresabschluss.

Der heutige Börse ntag steht unter dem Eindruck positiver Vorgaben aus den USA und Asien. Der Dow Jones Industrial Average hat um 0,8 Prozent zugelegt und mit 30.223 Punkten geschlossen.

Der S&P 500 und der Nasdaq Composite haben sogar neue Rekordhochs erreicht. Die Hoffnung auf eine Verlängerung des Waffenstillstands im Nahen Osten treibt die Märkte an. Die USA und der Iran haben sich vorläufig auf eine Verlängerung um sechzig Tage geeinigt, allerdings muss US-Präsident Donald Trump dieser Übereinkunft noch zustimmen. In Asien legten die Börsen am Freitag angesichts dieser geopolitischen Entspannung deutlich zu.

Besonders stark waren die Technologiewerte. So stiegen die Aktien von Salesforce um 3,5 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen auf seiner Entwicklerkonferenz nächste Woche neue KI-Modelle präsentieren wird. Auch die Quartalszahlen von Dollar Tree übertrafen die Erwartungen, die Gewinnprognose für das laufende Jahr wurde deutlich angehoben, was zu einem Kursplus von 17,9 Prozent führte. Im Bereich der Rüstungsindustrie gab es positive Nachrichten: Die Aktien von Kratos, AeroVironment und Textron legten um 13,8, 32,6 beziehungsweise 57,2 Prozent zu.

Hintergrund sind Berichte über staatliche Finanzhilfen für Drohnenproduzenten durch die US-Regierung. Die Terminmärkte deuten auf eine freundliche Eröffnung in Europa hin. Der Future auf den S&P 500 notiert 0,1 Prozent höher, der auf den Euro Stoxx 50 steigt um 0,2 Prozent. Auch in der Schweiz gibt es zahlreiche Unternehmensmeldungen.

Der Pharmazulieferer Dottikon ES hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 um rund 11 Prozent auf 428 Millionen Franken gesteigert. Der Ebitda stieg mit 5,4 Prozent unterproportional auf 148 Millionen Franken, der Gewinn sank um 1,9 Prozent auf 103,6 Millionen Franken. Das von Markus Blocher geführte Unternehmen verzichtet erneut auf die Ausschüttung einer Dividende, da das Investitionsniveau hoch bleiben soll. Landis+Gyr, spezialisiert auf Energiemanagement, schlägt Scott Reese zur Wahl in den Verwaltungsrat vor.

Der US-Amerikaner war zuvor Chef des Softwaregeschäfts von General Electric. Laureen Tolson hingegen stellt sich nicht zur Wiederwahl. Der Sterling Strategic Value Fund hat seinen Anteil an der Onlineapotheke DocMorris von 3,2 auf 5,2 Prozent erhöht. Der Fonds wurde vom Tessiner Financier Tito Tettamanti gegründet und hatte sich an der Generalversammlung von DocMorris am 12.

Mai auf die Seite des Unternehmens gestellt. Die Elektrokomponentengruppe Cicor erhielt von der französischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie einen Großauftrag mit einem Umsatzpotenzial von mehr als 50 Millionen Euro bis Ende 2029. Diese Aufträge zeigen die anhaltende Dynamik in verschiedenen Branchen. Die kommende Woche fällt in die Zwischensaison zwischen den Quartals- und Halbjahresberichten.

Dennoch stehen einige interessante Termine an. Dottikon ES hält in New York einen Kapitalmarkttag ab, bei dem die Strategie und Marktpositionierung sowie Technologie und Innovation thematisiert werden.

Zudem werden Informationen zur neuen Struktur nach dem Verkauf der Emea-Aktivitäten und die mittelfristigen Aussichten erwartet. Barry Callebaut veranstaltet einen Investorentag, der dem neuen CEO Hein Schumacher die Gelegenheit bietet, seine strategischen Prioritäten darzulegen. Der Kakao- und Schokoladenhersteller soll schnellstmöglich wieder zu Volumenwachstum zurückkehren und die Verschuldung senken. Auch Servicequalität und Kundenzufriedenheit dürften im Fokus stehen.

VAT Group, der Ventilhersteller, präsentiert am 2. Juni seine aktualisierte Strategie mit den Prioritäten für Umsatzwachstum, freien Cashflow und Ebit-Marge ab 2027. Burckhardt Compression hingegen legt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 per Ende März vor. Analysten erwarten Umsatz und Ebit-Marge auf Vorjahresniveau, wobei der Ausblick angesichts der geopolitischen Lage und der Störung des LNG-Marktes besonders beachtet wird.

Das Management wird zudem Details zur Übernahme von Fornovo Gas bekannt geben. Die italienische Firma ist auf Gasverdichtungslösungen für Biogas und CNG spezialisiert. Diese Ereignisse versprechen spannende Einblicke in die Unternehmensentwicklung und die wirtschaftliche Lage





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