Börsen-Ticker: US-Indizes vor Eröffnung im Plus, Schweizer Markt stabil, KI-Kooperation und Ukraine-Hoffnungen beflügeln

Die Aktienmärkte zeigen sich am Freitag uneinheitlich, wobei die US-Indizes eine leicht höhere Eröffnung erwarten. Der Schweizer Aktienmarkt setzt seine Gewinne fort, während die KI-Kooperation zwischen CoreWeave und Anthropic für Aufwind sorgt. Im Fokus stehen zudem Zinssenkungserwartungen und die Entwicklungen im Ukraine-Krieg.

Live-Ticker Börse: US-Indizes vor leicht höherer Eröffnung - Schweizer Aktienmarkt weiter in der Gewinnzone - 17 von 20 SMI-Titel im Plus - Schwergewichte stützen Gesamtmarkt - Goldpreis gibt leicht nachCoreWeave und Anthropic haben sich nach eigenen Angaben auf eine mehrjährige Zusammenarbeit verständigt, um die Entwicklung der KI-Modellfamilie Claude zu unterstützen. Dabei werde Anthropic die Cloud-Plattform von CoreWeave nutzen, um die Modelle einzusetzen und zu skalieren.

Mit Anthropic nutzen nun neun der zehn führenden Anbieter von KI-Modellen die Plattform von CoreWeave, wie der Konzern aus New Jersey mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt.Die CoreWeave-Aktie um 3,5 Prozent nach oben getrieben. Seit Jahresbeginn hat sie um insgesamt rund 30 Prozent zugelegt, während derNach der bisher stark erholten Woche nach Ostern dürften es die US-Aktienanleger am Freitag etwas ruhiger angehen. Von den Ölpreisen, die momentan im Zuge des Iran-Kriegs der wichtigste Taktgeber für die globalen Börsen sind, kommen keine neuen Impulse. Sie notieren etwa auf Vortagesniveau, womit sich an den Inflations- und Konjunkturerwartungen nichts ändert.Dies spiegeln die Zurückhaltung vor den Friedensgesprächen zum Iran-Krieg in Pakistan wider, die am Freitag mit Unterhändlern beginnen und am Samstag mit den Verhandlungsführern wohl ihren Höhepunkt erreichen dürften. Der Markt dürfte rund 0,3 Prozent höher starten mit 25'151 Punkten. Vage Hoffnungen im Ukraine-Krieg könnten vor dem Wochenende etwas stützen, während die Waffenruhe im Iran zunächst fragil bleibt.Der SMI gewann im Wochenverlauf rund 3,7 Prozent. Das Minus schmolz inzwischen auf unter ein Prozent ab. Dazu passt, dass die Anleger laut den Experten der Börse inzwischen wieder zuversichtlicher sind, dass die US-Notenbank Fed trotz der Kriegsbelastungen ihre Leitzinsen im laufenden Jahr senken wird. Mit 33 Prozent habe die am Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit dafür das höchste Niveau seit drei Wochen erreicht, hiess es. Besonders wichtig sind vor diesem Hintergrund die US-Inflationszahlen für den März. Die Teuerungsrate legte im März mit 0,9 Prozent so wie von Ökonomen erwartet zu, im Jahresvergleich mit 3,3 Prozent etwas geringer als prognostiziert. Zinssenkungshoffnungen bleiben also erhalten. Branchenseitig im Fokus stehen weiter Softwarewerte, die tags zuvor wieder einen schwarzen Tag hinnehmen mussten. Der Sektor leidet bereits seit einiger Zeit stark unter KI-Verdrängungssorgen und durch den Krieg wurde die Situation für die Anleger nicht besser. Die-Aktien. Die Experten von Piper Sandler stuften sie ab, vor allem in Sorge um ein gesättigtes Athleisure-Geschäft mit modischer Sportbekleidung.Spekulationen auf ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges treiben die Aktien europäischer Unternehmen an, die davon profitieren könnten. Wie die Agentur Bloomberg berichtet, sieht der ukrainische Chefunterhändler Kyrylo Budanow Fortschritte bei den Verhandlungen mit Russland. Die Aktien der österreichischen Raiffeisen Bank und der Fluggesellschaft Wizz Air legen um acht und 10,5 Prozent zu. Auch die Kurse von Baustoffherstellern ziehen an. Die Papiere von Buzzi,Unterdessen dämpfte die russische Regierung die Erwartungen an den Besuch ihres Sondergesandten Kirill Dmitrijew in den USA. Die Visite bedeute keine Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen zur Ukraine, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.haben am Freitag leicht zugelegt. Gute Vorgaben aus den USA und Asien stützten, doch die Zurückhaltung der Marktteilnehmer war spürbar. Auch vage Hoffnungen im Ukraine-Krieg stützten den Markt gegen Mittag. «Die Anleger befinden sich weiter in einer Pattsituation», beschrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets, die Lage. «Einerseits bleibt die Situation im Nahen Osten unübersichtlich, andererseits bewegen sich einige Aktien von Unternehmen auf sehr interessanten Kursniveaus.»Die Vorsicht der Investoren galt den schwierigen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. «Solange beide Seiten auf ihre Maximalforderungen bestehen, sieht es nicht gerade nach grosser Entspannung aus», betonte Robert Greil, Chefstratege vonFinck. «Nachdem eine schnelle Einigung eher unwahrscheinlich wirkt, dürften die Finanzmärkte volatil bleiben.» Allerdings sei der Druck auf die Trump-Administration, den Krieg zu beenden, schon wegen der Zwischenwahlen im Herbst hoch.die Einstufung erhöht. Während der Goldman-Experte nach der Kurskorrektur seit Jahresbeginn das aktuelle Niveau als attraktiven Einstiegszeitpunkt betrachtet, hob der Exane-Analyst die jüngsten Äusserungen des Managements positiv hervor. Verluste verzeichneten dagegen die Ölwerte. Allerdings blieben diese angesichts der massiven Gewinne der Vorwochen überschaubar, nachdem sich bei den Ölpreisen keine weitere Entspannung gezeigt hatte. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) äusserten sich vorsichti





cashch / 🏆 8. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aktienmarkt KI Inflation Ukraine-Krieg Zinsen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Tank-Tourismus»: Deutsche füllen sich sogar Benzinkanister bei unsDurch den Iran-Krieg sind die Benzinpreise massiv gestiegen. Während Schweizer in Italien tanken, zieht es Deutsche an die Schweizer Tankstellen.

Read more »

Mit Epp kommt ein Altbekannter - Abplanalp hört nach 1 Saison auf: Neuer Trainer für Speed-FrauenSilvan Epp übernimmt ab der neuen Saison von Stefan Abplanalp den Trainerposten der Schweizer Speed-Frauen.

Read more »

Diese Schweizer Aktien können wegen der Waffenruhe am Golf weiter zulegenDie angekündigte Waffenruhe im Nahostkonflikt könnte Schweizer Aktien in den nächsten Tagen weiter unterstützen. Die Lage bleibt allerdings brüchig.

Read more »

Live-Ticker Börse: Schweizer Aktienmarkt schliesst im Plus - Alle SMI-Titel höher - ABB, Richemont und VAT an der SpitzeDer Schweizer Aktienmarkt schliesst nach der angekündigten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran im Plus.

Read more »

Waffenruhe im Iran löst Erleichterungsrally an Schweizer Börse ausNach wochenlanger Katerstimmung herrscht an den Börsen nun Champagnerlaune: Der Schweizer Leitindex SMI schloss am Mittwoch mit den anderen Aktienmärkten deutlich im Plus. Gefragt waren vor allem zyklische und konjunktursensible Werte. Einige Börsianer warnten aber vor voreiliger Euphorie, da ein Frieden weiterhin ungewiss ist.

Read more »

Kritik an vorübergehender Schliessung der Schweizer Botschaft in TeheranDie vorübergehende Schliessung der Schweizer Botschaft in Teheran durch das EDA stösst auf Kritik von verschiedenen politischen Seiten. Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey bezeichnet den Entscheid als moralistisch und bemängelt die Aufgabe der Rolle der Schweiz als Brückenbauerin. Weitere Kritikpunkte sind die Vernachlässigung des Schutzmachtmandats und die vermeintliche Zurücklassung des lokalen Personals. Auch Nationalräte von SVP und Mitte äussern Kritik an der Entscheidung.

Read more »