Börsen-Ticker: KI-Ökosystem unter Beobachtung - Geopolitische Einigung belastet Ölpreise

Während Perkins die zirkulären KI-Umsätze kritisiert, drückt die Iran-Einigung die Ölpreise. SpaceX und Paramount legen zu, Fox und Schifffahrtsaktien geben nach.

Der Börse ntag startet mit gemischten Vorzeichen: Während die US-Indizes im frühen Handel Gewinne verzeichnen, sorgt eine überraschende geopolitische Entwicklung für Bewegung an den Märkten. Im Fokus steht die Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus, die die Ölpreise deutlich unter Druck setzt.

Gleichzeitig zeigt eine Analyse des Tech-Experten Perkins, dass das KI-Ökosystem von einem zirkulären Umsatzproblem betroffen ist, was die längerfristigen Perspektiven der Branche infrage stellt. Perkins, ein bekannter Tech-Analyst, hat in einer aktuellen Studie die Finanzlage des KI-Ökosystems kritisch beleuchtet. Er widerspricht der weitverbreiteten Annahme, dass KI die US-Wirtschaft bereits grundlegend verändert habe. Die Technologie sei nicht der Grund für den Produktivitätsanstieg oder die Vermeidung einer Rezession.

Vielmehr diagnostiziert er ein Zirkularitätsproblem: 85 Prozent der KI-Umsätze stammen aus der Wiederverwendung von Investitionen zwischen Hyperscalern und Modellentwicklern, nicht aus Endkundenabonnements. Dieses Verhältnis habe sich in den letzten zwei Jahren nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert. Je mehr die Hyperscaler investieren, desto höher steigen die KI-Umsätze, aber die Nachfrage von Unternehmen und Konsumenten ausserhalb der Tech-Branche bleibt gering. Dies birgt Risiken für die Nachhaltigkeit des KI-Booms.

Am Ölmarkt sorgt die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten für deutliche Kursverluste. Die Preise für Nordseeöl und US-Rohöl geben nach, nachdem die USA und der Iran ein Rahmenabkommen zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus angekündigt haben. Analysten warnen jedoch, dass die Erfolgsbilanz von US-Präsident Trump bei dauerhaften Abkommen in der Region schwach sei. Die Risikobereitschaft der Anleger kehrt zurück, aber die vollständige Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Wasserstrasse bleibt fraglich.

Die Schifffahrtsbranche reagiert zurückhaltend: Die Aktien der dänischen Reederei fallen um rund fünf Prozent, da eine Wiedereröffnung der Suez-Route die Frachtraten unter Druck setzen könnte. Auch andere Schifffahrtswerte geraten unter Druck. Unter den Einzelwerten sticht das Debüt von SpaceX hervor. Die Aktien des Raumfahrtunternehmens legen vorbörslich um 5,8 Prozent zu nach einem fulminanten Börsengang am Freitag, bei dem die Papiere um 19 Prozent zulegten.

Börsianer sehen darin eine gute Basis für die geplanten Mega-IPOs der KI-Unternehmen Anthropic und OpenAI. Paramount gewinnt vorbörslich 3,7 Prozent, nachdem die US-Regierung die Übernahme von Warner Brothers ohne Auflagen genehmigt hat. Roku-Aktien springen um 15 Prozent, nachdem das Unternehmen den Verkauf seiner Restaurant-Reservierungsplattform TheFork in Europa für 700 Millionen Dollar ankündigte. Fox Corp hingegen bricht um 13 Prozent ein, nachdem der Konzern ein 22-Milliarden-Dollar-Angebot für die Übernahme von CNN bekannt gab.

Insgesamt bleibt die Marktstimmung angesichts der geopolitischen und technologischen Unsicherheiten vorsichtig optimistisch





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