Börsen-News: Swiss Life, Landis+Gyr, Edisun und mehr

Aktienkurse in den USA beflügelt durch Friedensabkommen und KI-Euphorie. Dell setzt Rally fort, Edisun büßt 8% ein. Landis+Gyr bestätigt Mittelfristziele, Swiss Life vernichtet eigene Valoren. Pharmakonzern präsentiert neue Daten für Radioligandentherapie und Immunologiemedikamente.

Was Sie für den heutigen Börsentag wissen müssen: Vorbörsen-News zu Swiss Life , Landis+Gyr , Edisun und weiteren Unternehmen. Die Hoffnung auf ein in Kürze bevorstehendes Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran hatte am Freitag die Aktienkurse in den USA beflügelt.

Daneben trieb auch die ungebremste KI-Euphorie die Kurse an. Alle wichtigen Indizes kletterten im Handelsverlauf auf neue Höchststände. Der Computerkonzern Dell setzte seine Rally am Freitag mit einem fulminanten Kurssprung von 33% fort. Mit den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal übertraf der Computerkonzern die Erwartungen deutlich.

Insbesondere das kräftige Umsatzwachstum bei den KI-Servern (+757%) sorgte für Begeisterung und veranlasste das Management dazu, das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2026/27 anzuheben. Daraufhin erhöhten diverse Analysten ihr Kursziel für die Titel. Im Sog der starken Dell-Zahlen legten auch IT- und Chipaktien sowie die zuletzt eher verschmähten Papiere aus dem Softwarebereich zu. Auch Halbleiterwerte erlebten dabei weiteren Auftrieb.

Hingegen büssten die Aktien von Edisun um 8% ein, nachdem das Cybersecurity-Unternehmen den Abbau von 8% der Vollzeitstellen bekanntgegeben hatte. Die Empfehlung von Bank of America, den Rückschlag zum Kauf zu nutzen, sorgte im Handelsverlauf immerhin für eine Schadensbegrenzung. Aufgrund einer gesenkten Umsatzprognose für das Gesamtjahr brachen sie um mehr als 15% ein - und das, obwohl die Zielspanne für den bereinigten Gewinn je Titel heraufgesetzt worden war. Der Hersteller von Stromzählern bestätigt am Investorentag in New York seine Mittelfristziele.

Nach dem Verkauf des Geschäfts in Europa, dem Nahen Osten und Asien soll der Umsatz jährlich im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, der bereinigte operative Gewinn auf Stufe Ebitda doppelt so stark. Neu gibt Landis+Gyr bekannt, dass die Bruttomarge auf mehr als 35% zulegen und der bereinigte Gewinn pro Aktie mindestens fünfmal so schnell wie der Umsatz wachsen soll. Der Versicherungskonzern gibt den Abschluss des 750 Mio.

Fr. schweren Aktienrückkaufprogramms bekannt, das seit Ende 2024 läuft. 910'273 eigene Valoren seien zu einem Durchschnittspreis von 823.93 Fr. je Titel zurückgekauft worden. Swiss Life wird sie nun vernichten. Die Aktionäre haben an der Generalversammlung vom Freitag den Weg für die Übernahme von Smartenergy Group geebnet. Edison Power wird in Smartenergy umbenannt, der Sitz nach Wollerau verlegt.

Zudem kann sie nun eine Kapitalerhöhung von bis zu 440 Mio. Fr. durchführen. Der Pharma- und Diagnostikkonzern will neue Phase-II-Daten der Adipositas-Wirkstoffe Enicepatide (CT-388) und Petrelintide am Fachkongress der American Diabetes Association (ADA) vorstellen. Er hatte bereits zuvor für beide Wirkstoffe Phase-III-Studien sowie Studien mit Wirkstoffkombinationen angekündigt.

Der Pharmakonzern hat am Krebskongress Asco in Chicago neue Daten für seine Radioligandentherapie Pluvicto gegen Prostatakrebs vorgelegt. Demnach hat die Therapie in Kombination mit der Standardtherapie das Risiko des Fortschreitens des Krebses oder des Todes um zusätzliche 28% reduziert. Novartis erwartet für die zweite Jahreshälfte Zulassungsentscheide zur früheren Behandlung mit Pluvicto. Am Asco-Kongress hat sie auch vielversprechende Phase-I-Daten zu einer Radioligandentherapie (225Ac-PSMA-617) der nächsten Generation vorgelegt.

Der Pharmakonzern wird Anfang Juni an einem Rheumatologenkongress in London Daten aus 31 Studienbeiträgen zu seinen Immunologiemedikamenten vorstellen. Im Vordergrund stünden Cosentyx, Ianalumab und CAR-T-Zelltherapie Rap-Cel in mehreren Autoimmunerkrankungen. Gemäß dem Biotech-Unternehmen haben neue Daten aus einer Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Aprocitentan gezeigt, dass die Patienten mit schwer behandelbarem Bluthochdruck deutlich weniger Albumin-Eiweisse im Urin aufgewiesen hätten. Damit dürfte das Risiko für Nierenschäden gesenkt werden.

Aprocitentan ist in den USA als Tryvio und in Europa als Jeraygo zur Behandlung von Bluthochdruck zugelassen. Das Unternehmen hat auch neue Erkenntnisse seines Impfstoffs gegen die Stäbchenbakterien Clostridioides difficile aus einer Phase-I-Studie geteilt. Inzwischen sei das Vakzin gesunden Menschen in höheren Dosen verabreicht worden. Es sei weiterhin gut verträglich gewesen.

Die Teilnehmer hätten eine Immunreaktion gezeigt. Der Batteriehersteller beantragt eine Fristverlängerung zur Einreichung des Geschäftsberichts bis Ende Juli. Der Handel in den Aktien bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt. Das Unternehmen gibt sich hinsichtlich einer Refinanzierung zuversichtlich.

Christina Del Vecchio wird zur Chief Legal Officer (CLO) des Pharmazulieferers. Sie ersetzt Luca Dalla Torre und wird von PolyPeptide spätestens am 1. November zu Siegfried stossen





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