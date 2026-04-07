Börsen-Live-Ticker: Schweizer Aktienmarkt erwartet tieferen Start, Ölpreis steigt und Iran-Krieg belastet die Märkte

Die Aktienmärkte stehen unter dem Einfluss des eskalierenden Iran-Konflikts, während der Ölpreis steigt und die Anleger auf neue Entwicklungen warten. Der Schweizer Aktienmarkt und der breite Markt werden tiefer erwartet, während die geopolitischen Spannungen die Stimmung belasten.

Live-Ticker Börse: Schweizer Aktienmarkt erwartet einen tieferen Start. 19 von 20 SMI-Titeln verzeichnen vorbörsliche Verluste. Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien werden erwartet. Der Ölpreis notiert über 110 Dollar. Der breite Markt dürfte in die verkürzte Handelswoche mit einem Minus starten. Gegen 08:10 Uhr notiert der breite Markt 0,15 Prozent tiefer.

Die Bewegungen am Dienstag halten sich angesichts des bevorstehenden Ablaufs des Ultimatums von US-Präsident Trump gegen den Iran in Grenzen. Trump droht mit der vollständigen Zerstörung von Brücken und Kraftwerken, sollte Teheran die Straße von Hormus bis Mittwochmorgen um 02:00 Uhr MESZ nicht öffnen. Im Tagesverlauf stehen Konjunkturdaten auf der Agenda, die aufgrund des Krieges jedoch in den Hintergrund rücken. Zum Ende der Woche werden US-Inflationszahlen voraussichtlich für Aufmerksamkeit sorgen.\Der Euro hat in der Nacht leicht an Wert verloren und wird derzeit zu 1,1536 nach 1,1553 am Vorabend gehandelt. Laut Helaba hat sich der Euro nicht nachhaltig von seiner Schwächetendenz gelöst und notiert wieder unter der 21-Tage-Linie. Allerdings deutet die Renditeentwicklung, die sich vor allem in den kürzeren Laufzeiten zugunsten des Euros verschoben hat, auf eine allmähliche Stabilisierung hin. Die Ölpreise sind am Dienstag angesichts des bevorstehenden Ablaufs eines weiteren Ultimatums von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg gestiegen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg auf 110,61 Dollar. Da die für den weltweiten Ölhandel wichtige Straße von Hormus für die meisten Schiffe praktisch unpassierbar ist, liegen die Preise für die nächsten Liefertermine deutlich über denjenigen, die noch in weiterer Ferne liegen. Für Trump steht die Freigabe der Meeresenge im Fokus des Iran-Kriegs. Er stellte dem Iran ein weiteres Ultimatum. Kurz vor Ablauf am Mittwoch um 02:00 Uhr MESZ zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer vollständigen Zerstörung aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran die Straße von Hormus nicht öffnet. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf Trumps Drohung.\Die Kursentwicklung an den Terminmärkten deutet auf einen Handel mit wenig Bewegung hin. Am letzten Handelstag vor Ostern schloss der deutsche Leitindex angesichts geplatzter Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Krieges 0,6 Prozent tiefer bei 23.168,1 Punkten. Am Montag legten die US-Börsen zu, angetrieben von Medienberichten, wonach die USA, der Iran und regionale Vermittler über Bedingungen eines Waffenstillstands diskutierten. Diese Hoffnungen wurden jedoch von US-Präsident Donald Trump gedämpft. Trump drohte, ohne einen Deal nach Auslaufen des Ultimatums den Iran umfangreich anzugreifen. Der Iran lehnte laut einem Medienbericht einen sofortigen Waffenstillstand ab und besteht auf ein dauerhaftes Ende des Krieges. Die Beratungsfirma Sentix befragt Börsianer zur Konjunkturlage. Experten erwarten einen zunehmenden Konjunkturpessimismus mit Blick auf die Eurozone im April. Das Barometer dürfte auf minus 9,0 Zähler von minus 3,1 Punkten im März fallen. Die Sorge vor einer Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die asiatischen Börsen am Dienstag belastet. Donald Trump drohte dem Iran mit der Zerstörung von Kraftwerken und Brücken, sollte das Land seine Frist für ein Abkommen nicht einhalten. Eine Umsetzung der Drohungen würde eine erhebliche Eskalation bedeuten und das Risiko von Vergeltungsmaßnahmen erhöhen. Der Konflikt schürt Sorgen vor einer Stagflation – hohe Inflation bei schwachem Wachstum. Händler rechnen nicht mehr mit Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr. Der japanische Yen wertete geringfügig auf 159,83 Yen auf und näherte sich der Marke von 160 Yen, die Händler als mögliche Interventionsschwelle beobachten. Der Schweizer Währung stieg um 0,61 Prozent auf 24.192,2 Punkte. In Europa läuft das Geschäft erst am Dienstag wieder an, das Handelsvolumen war daher niedriger als üblich. Anleger hofften im Iran-Krieg auf einen Waffenstillstand, sagten Marktteilnehmer. Die Anleger ließen sich nicht von erneuten Drohungen von Donald Trump gegen den Iran abbringen. Trump kündigte die Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke an, sollte Teheran nicht rechtzeitig einlenken. Der Republikaner sagte im Weißen Haus, dass die USA nach Ablauf seines Ultimatums innerhalb von vier Stunden eine vollständige Zerstörung herbeiführen könnten. Die Frist, die er Teheran zur Öffnung der Straße von Hormus gesetzt hat, läuft nach deutscher Zeit um 02:00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ab





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