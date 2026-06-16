Börsen im Zeichen der Fed-Entscheidung: SpaceX携 SpaceX-Aktie im Fokus, Ölpreis unter 80 Dollar, SMI und Dow im Plus

Die US-Notenbank Fed entscheidet unter neuem Chef über Zinspolitik, während SpaceX mit Übernahmeplänen für Aufsehen sorgt und der Ölpreis nach Iran-Deal weiter fällt. Der SMI und Dow Jones setzen ihre Gewinnserien fort.

Die US-amerikanische Notenbank Fed eral Reserve steht im Mittelpunkt des Anlegerinteresses, da an diesem Mittwoch unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh die erste Zinsen tscheidung ansteht. Obwohl allgemein erwartet wird, dass die Fed den Leitzins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent unverändert belässt, blicken die Märkte gespannt auf die Äußerungen Warshs zum künftigen geldpolitischen Kurs.

Nach Erwartungen von Zinssenkungen nach der vorherigen Sitzung rechnet der Markt nun mit möglichen Zinserhöhungen. Warsh könnte jedoch durch die Aussicht auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran einen gemäßigteren Ton anschlagen als zuletzt. Die Aktie des kurz zuvor an die Börse gegangenen Unternehmens von Elon Musk, SpaceX, stieg um zwölf Prozent und war damit erneut im Fokus.

Zudem wurde bekannt, dass SpaceX im Gespräch über den Kauf des KI-Chip-Startups Tenstorrent ist, was die Qualcomm-Aktien um 3,5 Prozent nach oben trieb. Der Online-Broker Robinhood profitiert von der allgemeinen Marktoptimismus und legte um gut ein Prozent zu. Das Unternehmen kündigte parallel einen Stellenabbau von zehn Prozent der Vollzeitstellen an, was die Aktie zusätzlich beflügelte und um 0,8 Prozent steigen ließ, womit der jüngste Aufwärtstrend fortgesetzt wird.

An den Ölmärkten setzt sich der Abwärtstrend fort. erstmals seit März wieder unter die Marke von 80 Dollar. Der Preis für Rohöl aus den USA (WTI) fiel ebenfalls deutlich. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit der erzielten Einigung zwischen den USA und dem Iran über ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges. Nach Angaben iranischer Medien haben bereits erste iranische Schiffe das von der US-Seeblockade betroffene Gebiet ohne Zwischenfälle passiert.

Die zunächst positive Reaktion der Märkte auf dieses Abkommen hat zu einer Entspannung an den Energiemärkten geführt, was die Notierungen unter Druck setzt. Auch der riferimento auf die fortgesetzte Unsicherheit in der Region trägt zur Volatilität bei, doch das vorherrschende Sentiment bleibt niedrig. Der Schweizer SMI kann sich weiterhin im Plus halten und wird von großen Unternehmen wie ABB und UBS angeführt.

Der Dow Jones Industrial legt bereits den vierten Tag in Folge zu, was auf eine gewisse Risikobereitschaft der Anleger hindeutet. Amazon wird vorbörslich um 0,5 Prozent höher erwartet, was den Börsenwert auf 2,66 Billionen Dollar treiben würde und das Unternehmen wieder zum zweitwertvollsten der Welt macht. Hintergrund ist, dass die SpaceX-Aktie nach zwei Handelstagen bereits um knapp 43 Prozent über dem Ausgabepreis notiert und weitere Kursgewinne von 3,9 Prozent bevorstehen.

Elon Musks Vermögen wächst damit weiter an, während Amazon-Gründer Jeff Bezos zurückfällt. SpaceX-Aktien wurden laut Vanda Research von US-Privatanlegern an den ersten zwei Handelstagen ebenso stark gekauft wie in der gesamten Vorwoche am gesamten US-Aktienmarkt, was befürchtete Liquiditätsabflüsse aus der Branche durch den großen Börsengang widerlegt.

Gleichzeitig kündigte Elon Musk die Übernahme des KI-Startups Anysphere an, das den Code-Editor Cursor entwickelt hat, und unterstreicht damit seine Ambitionen im KI-Bereich, wo Chatbot Grok von xAI jedoch noch hinter OpenAI und Anthropic zurückliegt





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