Boris Becker kritisiert Alexander Zverevs Medienauftritt und PR-Strategie

Tennis-Legende Boris Becker fordert mehr Engagement von Alexander Zverev für die deutschen Fans. Kritik an Distanz und Umgang mit Vorwürfen häuslicher Gewalt.

Tennis weltstar Alexander Zverev steht zwar an der Spitze der Weltrangliste, doch seine Popularität im Heimatland Deutschland wird von Tennis -Legende Boris Becker als verbesserungsbedürftig eingeschätzt. Becker warnt den aktuellen Nummer-eins-Spieler davor, durch distanziertes Verhalten das Vertrauen der Fans zu verspielen, und mahnt zu mehr Offenheit. Die Distanz zwischen dem Sportler und der deutschen Öffentlichkeit scheint trotz sportlicher Höchstleistungen weiterhin groß zu sein, was Becker persönlich bedauert.

Unterschied im Medienverhalten von Zverev

Alexander Zverev zeigt in deutschen Interviews einen deutlich anderen Charakter als in englischsprachigen Gesprächen. Boris Becker beobachtet, dass der Tennisspieler gegenüber Journalisten in seiner Muttersprache oft schroff und abgehackt wirkt. Im Gegenzug agiert er in Interviews auf Englisch als charmant, witzig und selbstironisch. Diese Diskrepanz führt dazu, dass Zverev in seinem Heimatland nicht die gleiche Sympathie erfährt, die seine sportlichen Erfolge eigentlich rechtfertigen würden.

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Becker vermutet, dass die russischen Wurzeln der Familie eine Rolle spielen. Da die Eltern des Spielers aus Russland stammen, kommuniziert er oft russisch mit seinem Team am Rand des Platzes. Zudem trägt seine zurückhaltende Positionierung zum Krieg in der Ukraine dazu bei, dass ihm manche Fans skeptisch gegenüberstehen. Becker erklärt, dass er die politische Zurückhaltung zwar verstehe, diese aber nicht gut ankomme.

Appell an mehr emotionale Verbindung zu Fans

Der sechsmalige Grand-Slam-Sieger rät Alexander Zverev ausdrücklich dazu, mehr von sich preiszugeben und sich den Fans zu öffnen. Er betont, dass der Spieler die Unterstützung der Menschen im Rücken braucht, besonders in entscheidenden Momenten eines Turniers. Becker möchte im fünften Satz sehen, wie das Publikum für den deutschen Spieler jubelt und nicht für den Gegner.

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Um diese emotionale Bindung herzustellen, müsse Zverev aktiv etwas dafür tun, geliebt zu werden. Becker kennt den Sportler auch privat als charmanten Menschen, vermisst jedoch im öffentlichen Auftritt die nötige Nähe. Eine neue Bedeutung als Nummer eins der Welt erfordert eine neue Wahrnehmung, die über reine sportliche Leistung hinausgeht und eine echte Verbindung zum Publikum herstellt.

Umgang mit strafrechtlichen Vorwürfen und PR

Zusätzlich zur Medienstrategie äußert Becker Kritik am Umgang mit den Vorwürfen häuslicher Gewalt gegen Alexander Zverev. Eine Ex-Partnerin hatte Körperverletzung vorgeworfen, woraufhin ein Prozess in Berlin im Juni 2024 gegen eine Geldauflage von 200.000 Euro ohne Urteil eingestellt wurde. Dieser Schritt ging einer außergerichtlichen Einigung beider Seiten voraus.

Boris Becker urteilt, dass die Sache vor Gericht gelöst sei, er sich jedoch als Nicht-Jurist auskennt. Er bemängelt, dass die öffentlichen Relation-Measures im Nachhinein besser hätten kommuniziert werden können. Mit der Zahlung der Geldauflage ist kein Schuldeingeständnis verbunden, und Zverev gilt weiterhin als unschuldig. Dennoch wirkt die Art der Aufarbeitung auf viele Beobachter unbefriedigend und trägt zur Distanzierung bei.