Bonobo-Studie widerlegt Jagdmythos: Weibchen jagen häufiger als Männchen

Eine neue Studie an Bonobos zeigt, dass Weibchen öfter jagen als Männchen. Dies widerlegt den alten Mythos, dass Jagd primär Männersache ist, und verweist auf Dominanz als Schlüssel zum Verhalten.

Eine aktuelle wissenschaftliche Untersuchung hat ein fundamentales Missverständnis im Verständnis des Jagdverhalten s bei Menschenaffen korrigiert. Bisher ging die Forschung stark davon aus, dass die Jagd eine männliche Domäne ist, während Weibchen sich vorwiegend um den Nachwuchs kümmern und Risiken scheuen. Die neuen Ergebnisse einer Studie an Bonobos widerlegen diese These jedoch eindeutig. Die Daten zeigen, dass weibliche Bonobos nicht nur am Boden, sondern auch in den Bäumen jagen und dabei insgesamt häufiger erfolgreich sind als ihre männlichen Artgenossen.

Weibchen dominieren Jagdstatistiken

Die Analyse von 415 erfolgreichen Jagdversuchen hat ein überraschendes Ergebnis zutage gefördert. In 60 Prozent dieser Fälle waren es weibliche Bonobos, die Beute machten. Damit jagen Weibchen genauso oft andere Affen wie Männchen. Diese statistische Überlegenheit steht im starken Widerspruch zur bisherigen Lehrmeinung. Zuvor galten Schimpansen als die eigentlichen Jäger unter den Menschenaffen, wobei dort fast ausschließlich Männchen aktiv waren. Bei Bonobos hingegen ist die Rollenverteilung eine ganz andere und deutet auf eine tiefere evolutionäre Dynamik hin.

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Dominanz statt Risikovermeidung

Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass das Jagdverhalten bei Menschenaffen weniger von der Risikobereitschaft abhängt als vielmehr vom Dominanzverhalten der Tiere. Wenn beide Geschlechter in einer Gruppe ähnlich dominant sind, wie es bei Bonobos der Fall ist, dann jagt auch das weibliche Geschlecht in gleichem Maße. Im Gegensatz dazu jagen bei Schimpansen vor allem die Männchen, da diese dort die dominierende Rolle innehaben. Diese Erkenntnis legt nahe, dass soziale Hierarchien der entscheidende Faktor für die Ausübung der Jagd sind, nicht etwa biologisch festgeschriebene Geschlechtsrollen oder die Sorge um die Sicherheit der Jungen.

Irrtümer in der Paläoanthropologie

Diese neuen biologischen Daten werfen auch ein kritisches Licht auf menschliche Geschlechtervorstellungen. Früher wurde oft angenommen, dass der gemeinsame Vorfahre von Bonobos, Schimpansen und Menschen vor fünf bis sieben Millionen Jahren bereits eine Trennung in jagende Männer und sammelnde Frauen pflegte. Eine Bildanalyse aus dem Jahr 2017 unterstrich diesen Bias. Zwei Anthropologieforschende werteten 92 Darstellungen prähistorischer Menschen aus, die insgesamt 454 Individuen zeigten. Dabei waren Männer deutlich häufiger abgebildet und übten eine größere Bandbreite an Tätigkeiten aus. Von 222 jagenden Figuren waren 206 männlich und nur 16 weiblich. Diese visuelle Darstellung prägt bis heute das öffentliche Bild der Steinzeit.

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Wissenschaftliche Beweise für weibliche Jäger

Die paläontologische und archäologische Forschung liefert jedoch zunehmend Beweise, die diesen rein männlichen Jagdmythos entkräften. Knochenfunde und Grabbeigaben zeigen, dass weibliche Individuen entlang der gesamten Abstammungslinie von Homo sapiens aktiv gejagt haben. Auch im Krieg waren sie präsent. Die Annahme, dass Frauen in der Urgesellschaft nur sammelten, lässt sich durch physische Funde nicht aufrechterhalten. Die moderne Wissenschaft erkennt an, dass weibliche Jagd eine konstante Komponente der menschlichen Evolution war, die in der populären Kultur jedoch oft ignoriert wurde.

Kritik am naturalistischen Fehlschluss

Die Anwendung von Beobachtungen bei Tieren auf menschliches Sozialverhalten birgt jedoch methodische Gefahren. Der sogenannte naturalistische Fehlschluss besagt, dass das, was in der Natur vorkommt, nicht automatisch gut oder normativ richtig ist. Ein Beispiel wäre die Argumentation, Frauen sollten nicht arbeiten, da sie in Urzeiten sammelten. Solche Schlüsse sind ungültig, da sie einen Ist-Zustand fälschlicherweise in ein Soll verwandeln. Selbst wenn Vorfahren jagten, bedeutet dies nicht, dass es moralisch verwerfliche Handlungen in der Natur rechtfertigt. Die Struktur solcher Trugschlüsse hält nur stand, wenn man annimmt, dass alles Natürliche automatisch gut ist, was widerlegt werden kann.

Implikationen für das moderne Verständnis

Die Studie an Bonobos zwingt uns, über unsere eigenen gesellschaftlichen Strukturen nachzudenken. Sie widerlegt die Idee, dass Jagd und damit verbundene Machtpositionen männlich konnotiert sein müssen. Da Bonobos und Menschenaffen enge Verwandte sind, helfen diese Erkenntnisse, die Evolution sozialer Rollen besser zu verstehen. Die Trennung in aktive Jäger und passive Sammler ist weder biologisch determiniert noch universell. Stattdessen spiegeln sie spezifische soziale Dominanzstrukturen wider, die je nach Art und Gruppe variieren. Dies eröffnet neue Perspektiven für die Debatten über Gleichberechtigung und evolutionäre Hintergründe menschlichen Verhaltens.