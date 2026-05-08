Bonnie Tyler nach Notoperation in künstlichem Koma – Gesundheitszustand stabil

Die britische Sängerin Bonnie Tyler wurde in Portugal notoperiert und befindet sich in einem künstlichen Koma. Ihr Zustand ist stabil, aber sie benötigt weiterhin medizinische Überwachung. Die Künstlerin erlangte in den 1980er-Jahren mit Hits wie „Total Eclipse Of The Heart“ weltweiten Ruhm.

Die britische Sängerin Bonnie Tyler , die mit ihrer unverwechselbaren rauen Stimme weltweit bekannt wurde, befindet sich nach einer Notoperation in Portugal in einem künstlichen Koma.

Wie ihre offiziellen Social-Media-Kanäle mitteilten, musste sich die 74-jährige Künstlerin in Faro im Süden des Landes einem dringenden medizinischen Eingriff unterziehen. Die Operation verlief erfolgreich, und sie erholt sich nun unter ärztlicher Aufsicht. Ein Sprecher der Sängerin gab am Donnerstagabend bekannt, dass Bonnie Tyler von ihren Ärzten in ein künstliches Koma versetzt wurde, um ihre Genesung zu unterstützen. Die aus Wales stammende Sängerin, die seit Jahren an der Algarve lebt, wurde im Krankenhaus einer Notoperation am Darm unterzogen.

Portugiesische Medien wie „Correio da Manhã“ und „Diário de Notícias“ berichteten unter Berufung auf Krankenhausquellen, dass bei Tyler nach tagelangen Schmerzen eine Darmperforation diagnostiziert wurde. Nach dem Eingriff wurde sie in die Intensivstation des Krankenhauses gebracht. Ihr Zustand ist stabil, erfordert jedoch eine kontinuierliche medizinische Überwachung. Bonnie Tyler, deren bürgerlicher Name Gaynor Hopkins ist, erlangte in den 1980er-Jahren mit dem Hit „Total Eclipse Of The Heart“ internationalen Ruhm.

Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte sie weitere bekannte Songs wie „Holding Out For A Hero“, „It’s A Heartache“ und „If You Were A Woman (And I Was A Man)“. Für das Jahr 2026 hatte sie laut „Guardian“ eine Europatournee geplant. Die Nachricht von ihrer Erkrankung und dem aktuellen Gesundheitszustand hat ihre Fans weltweit in Sorge versetzt. Viele haben auf Social Media ihre Genesungswünsche zum Ausdruck gebracht.

Die Familie der Sängerin dankte für die zahlreichen Nachrichten und betonte, dass sie die Unterstützung der Fans sehr schätzt. Die Ärzte bleiben vorsichtig optimistisch, betonen jedoch, dass sich Bonnie Tyler noch in einer kritischen Phase der Genesung befindet. Die nächsten Tage werden entscheidend sein, um ihren weiteren Verlauf zu beurteilen. Die Sängerin, die in den letzten Jahren weiterhin auf der Bühne stand und ihre Fans begeisterte, hat eine lange und erfolgreiche Karriere hinter sich.

Ihre Musik hat Generationen von Hörern inspiriert und bleibt bis heute beliebt. Die Hoffnung auf eine vollständige Genesung ist groß, und die Fans weltweit warten gespannt auf weitere Updates zu ihrem Zustand





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