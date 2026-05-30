Boniswil will Asylquote mit Liegenschaftskauf erfüllen

Die Gemeinde Boniswil kauft für 1,2 Millionen Franken ein Haus an der Seetalstrasse, um die kantonale Vorgabe im Asylbereich zu erfüllen und eine Ersatzabgabe zu vermeiden. Der Kredit wird an der Gemeindeversammlung am 9. Juni behandelt, zusammen mit weiteren Traktanden wie Nutzungsplanänderung und Heizungsersatz.

Die Gemeinde Boniswil im Kanton Aargau plant den Kauf einer Liegenschaft an der Seetalstrasse 21, um den gesetzlichen Verpflichtungen im Asyl bereich besser nachkommen zu können.

Der Kredit von 1,2 Millionen Franken wird an der kommenden Gemeindeversammlung zur Abstimmung vorgelegt. Aktuell erfüllt Boniswil das kantonale Soll von 23 zugewiesenen Personen nicht; es sind erst 21 aufgenommen. Sollte sich dies nicht ändern, droht ab Mitte August eine Ersatzabgabe von 90 Franken pro Person und Tag. Der Gemeinderat erhofft sich durch den Kauf eine langfristige Lösung, die kostengünstigen Wohnraum für Gemeindezwecke schafft und die Abhängigkeit von teuren und schwierig zu findenden Mietlösungen auf dem freien Markt reduziert.

Das Gebäude an der Seetalstrasse verfügt über 5½ Zimmer auf zwei Stockwerken und bietet Platz für eine grosse Familie oder mehrere Einzelpersonen. Der geschätzte Wert liegt bei knapp 1,07 Millionen Franken, an dem sich die Verhandlungen orientieren werden. Mit dem Kauf könnte die Gemeinde wieder eine Reserve über dem kantonalen Soll erreichen. Neben diesem Geschäft stehen an der Gemeindeversammlung am 9.

Juni weitere Traktanden an: die Rechnung 2025, ein Kredit von 600'000 Franken für den Heizungsersatz in altem Schulhaus, Kindergarten und Gemeindehaus, ein neuer Konzessionsvertrag für die Elektrizitätsversorgung mit der AEW Energie AG, eine Einbürgerung, ein Kredit von 50'000 Franken für den Ersatz der Weihnachtsbeleuchtung sowie eine Teiländerung der Nutzungsplanung. Besonders die Nutzungsplanung sorgt seit Jahren für Diskussionen in Boniswil. Nach der Gesamtrevision 2018 blieben die Gebiete Bodenacher und Tanzmatt ausgeklammert.

Eine Teilrevision wurde 2019 von der Gemeindeversammlung genehmigt, aber nach einer Beschwerde vom Regierungsrat teilweise aufgehoben. Nun liegt ein überarbeiteter Vorschlag vor: Das Gebiet Tanzmatt soll den Bauzonen zugewiesen werden, mit einer überlagernden Gestaltungsplanpflicht. Die rund 2,48 Hektaren grosse Fläche gilt als Schlüsselgebiet der Gemeindeentwicklung und soll innert nützlicher Frist überbaut werden. Das Gebiet Bodenacher hingegen wird der Landwirtschaftszone zugeteilt.

Gleichzeitig werden die Gewässerräume festgelegt. Die Stimmberechtigten haben nun die Möglichkeit, über diese langwierige Planungsfrage zu entscheiden





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