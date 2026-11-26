Die ökologische Wirkung der Bönibach-Revitalisierung in Thalwil zeigt positive Ergebnisse. Die Zahl der nachgewiesenen Taxa ist von 25 auf 32 gestiegen, was den guten Gewässerzustand bestätigt und neue Lebensräume schafft.

Die Gemeinde Thalwil im Kanton Zürich verzeichnet einen bedeutenden ökologischen Erfolg bei der Überwachung des Bönibach s. Die neueste Wirkungskontrolle belegt eine deutliche Zunahme der biologischen Vielfalt in dem revitalisierten Gewässer. Diese positive Entwicklung bestätigt die Wirksamkeit der im Jahr 2020 abgeschlossenen Hochwassersicherungs- und Revitalisierung smaßnahmen, die den Bach in einen strukturreichen Lebensraum verwandelt haben.

Steigende Artenzahl belegt ökologischen Erfolg

Die Daten der Erfolgs kontrolle zeigen einen klaren Aufwärtstrend bei der Biodiversität. Im Jahr 2020 wurden noch 25 Taxa nachgewiesen, was die Basis für die weitere Entwicklung darstellte. Bis zum Jahr 2023 stieg diese Zahl auf 28 Taxa an, und im Jahr 2026 wurde bereits ein Wert von 32 Taxa registriert. Dieser Anstieg bezieht sich spezifisch auf die Diversität der aquatischen Wirbellosen, auch Makrozoobenthos genannt. Die Zusammen setzung dieser Gruppe ist im Vergleich zu früheren Untersuchungen signifikant artenreicher geworden.

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Neben den Wasserbewohnern profitiert auch die terrestrische Fauna von den Maßnahmen. Verschiedene Schmetterlings- und Libellenarten wurden im Untersuchungszeitraum beobachtet. Zu den festgestellten Arten zählen der Zitronenfalter, der Hauhechel-Bläuling sowie das Kleine Wiesenvögelchen. Diese Beobachtungen unterstreichen die wachsende Lebensraumvielfalt im und am Gewässer.

Verbesserte Strukturen und guter Gewässerzustand

Die physikalische Struktur des Bönibachs hat sich erheblich verbessert. Die Lebensraumvielfalt im Gewässer ist durch eine erhöhte Variabilität in Tiefen- und Breitenprofilen gewachsen. Diese strukturelle Differenzierung schafft unterschiedliche Nischen für verschiedene Organismen. Aufgrund der verbesserten Bedingungen wird der biologische Gewässer zustand aktuell als gut eingestuft. Dieser Status ist ein direktes Ergebnis der technischen und naturnahen Gestaltung der Ufer und des Bettens.

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Ein weiterer positiver Faktor ist die Ufervegetation. Die Entwicklung der Bepflanzung entlang der Uferlinie verlief ebenfalls erfolgreich. Diese positive Entwicklung wäre ohne die fachgerechte Pflege und den kontinuierlichen Unterhalt nicht möglich gewesen. Die aktive Betreuung durch die Gemeinde hat dazu beigetragen, dass sich die Flora etablieren und ausbreiten konnte. Die Kombination aus technischer Infrastruktur und biologischer Pflege zeigt hier ihre besondere Wirksamkeit.

Langfristige Planung durch das Landschaftsentwicklungskonzept

Die Kontrolle der Maßnahmenerfolge ist ein fester Bestandteil des Landschaftsentwicklungskonzepts (LEK) der Gemeinde Thalwil. Im LEK ist explizit festgehalten, dass der Erfolg von Revitalisierungsmaßnahmen systematisch überwacht werden soll. Diese strategische Planung sorgt dafür, dass ökologische Ziele nicht nur gesetzt, sondern auch messbar gemacht werden. Die bisherigen Ergebnisse erfüllen die Vorgaben dieses Konzepts und bestätigen die politische Entscheidung für den Umbau des Bönibachs.

Das mit der Erfolgskontrolle beauftragte Unternehmen AquaTerra Biologen hat seine Ergebnisse in einem detaillierten Bericht zusammengefasst. Nach Ansicht der Experten ist die Entwicklung des aquatischen und terrestrischen Lebensraums noch nicht abgeschlossen. Die Biologen gehen davon aus, dass sich in Zukunft noch weitere Arten ansiedeln dürften. Die dynamische Entwicklung deutet darauf hin, dass der Bach sein volles ökologisches Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat.

Bürgerbeiträge und zukünftige Förderung der Natur

Für die weitere Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort können auch Privatpersonen einen Beitrag leisten. Durch geeignete Maßnahmen lässt sich die biologische Vielfalt zusätzlich fördern. Die Experts empfehlen die Pflanzung von insektenfreundlichen Stauden und Kräutern auf Balkonen und in Gärten. Eine vielfältige Gestaltung mit einheimischen Pflanzen unterstützt die lokale Fauna nachhaltig. Jeder einzelne Schritt trägt zu einer lebendigen Umgebung bei und verstärkt die positiven Effekte der öffentlichen Revitalisierungsarbeit.