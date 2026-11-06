Bombendrohungen und Cyberangriffe in Europa: Kreml weist Vorwürfe zurück

Bombendrohungen stören den Flugverkehr in Europa, Cyberangriffe treffen Supermarkt-Kühlanlagen in elf Ländern. Der Kreml weist jede Beteiligung zurück.

In Europa stören Bombendrohungen den Flugverkehr, und Cyberangriffe treffen Kühlanlagen von Supermärkten in elf Ländern. Der Kreml weist den Verdacht einer russischen Beteiligung zurück und spricht von "absurden Äusserungen". Sicherheitsexperte Peter Neumann vom King's College London sieht ein Muster hybrider Operationen, hält dies aber noch nicht für einen Beleg für eine Beteiligung Russlands.

Seit Anfang November wurden mehrere Passagiermaschinen umgeleitet und durchsucht. Bislang wurde dabei kein Sprengstoff gefunden. Sicherheitsbehörden in mehreren Staaten ermitteln in den Fällen, ob hinter den Vorfällen jeweils koordinierte Akteure stehen.

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Cyberangriffe auf Supermarkt-Kühlanlagen und Lebensmittelrückrufe

Die Cyberangriffe richten sich gegen Kühlsysteme in Supermärkten in elf Ländern. Betroffene Märkte mussten Lebensmittel vorsorglich aus dem Verkauf nehmen und teilweise entsorgen.

Mittlerweile warnt auch das FBI zusammen mit weiteren US-Behörden vor Cyberangriffen auf Kühlsysteme in Supermärkten. Die Warnung zeigt, dass die Bedrohung über Europa hinausreicht.

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Am Freitag gingen zusätzlich Bombendrohungen beim irischen Fernsehsender RTE sowie bei weiteren Medien ein. Ob diese Drohungen mit den Cyberangriffen auf die Kühlanlagen zusammenhängen, ist bislang offen.

Kreml weist Vorwürfe als haltlos zurück

Die russische Regierung bestreitet, hinter der Welle von Hackerangriffen auf Supermarkt-Kühlanlagen zu stecken. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Donnerstag laut russischen Medienberichten, es handele sich um absurde Äusserungen, die wie immer durch nichts belegt seien.

Peskow sprach zudem von haltlosen Vorwürfen und kritisierte einen anhaltenden Trend in europäischen Staaten, Russland "in alles hineinzuziehen". Moskau weist damit jegliche Verantwortung für die Vorfälle zurück.

Peter Neumann vom King's College London nennt grundsätzlich mehrere mögliche Akteure: staatliche Stellen, ideologisch motivierte Gruppen und einzelne Störer. Staaten wie Russland, die derzeit ein starkes Interesse an der Schwächung und Verunsicherung Europas hätten, seien für solche Aktionen besonders attraktiv.

Neumann fasst die Lage so zusammen: "Geringer Aufwand, grosse Wirkung, schwer nachweisbare Urheberschaft". Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht: "Das ist allerdings noch kein Beleg für eine Beteiligung."

Ziel der Angriffe: Verunsicherung und Fehlalarme

Neumann vermutet, dass die Angriffe vor allem auf Verunsicherung und Störung zielen. Flugumleitungen, Sicherheitskontrollen und Ausfälle kritischer Infrastruktur verursachen nach seiner Einschätzung enorme Kosten und binden Ressourcen.

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Laut Neumann lässt sich über solche Aktionen zudem testen, wie schnell und effektiv Behörden reagieren. Für den Experten ist deshalb klar: "Das Ziel muss nicht Zerstörung sein, um erheblichen Schaden anzurichten."

Neumann schätzt die Gefahr durch wiederholte Fehlalarme als erheblich ein. Jede Drohung müsse zunächst ernst genommen werden, auch wenn sich die meisten als falsch herausstellten, und das binde Personal und verursache hohe Kosten.

Hinzu komme ein Gewöhnungseffekt: "Wenn hundertmal nichts passiert, könnte beim hundertundersten Mal die Aufmerksamkeit nachlassen." Genau das macht solche Kampagnen laut Neumann so problematisch.

Wie Ermittler Täter und Zusammenhänge prüfen

Entscheidend für die Zuordnung der Täter sind laut Neumann technische Spuren, Kommunikationswege, die Auswahl der Ziele und mögliche Verbindungen zwischen den einzelnen Vorfällen. Diese Merkmale sollen klären, ob die Vorfälle tatsächlich zusammenhängen.

Die Verbindung von Cyberangriffen auf zivile Infrastruktur und anonymen Bombendrohungen passt laut Neumann durchaus zum Muster hybrider Operationen. Beides verursache Störungen, ohne dass klassische militärische Gewalt eingesetzt werde.