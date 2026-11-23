Massive Bombendrohungen treffen Schulen in Thüringen und Niedersachsen. Die Polizei sieht keine konkrete Gefahr, der Schulbetrieb läuft normal weiter trotz historischer Vorbilder.

An mehreren Standorten in Deutschland sind derzeit Bombendrohungen gegen Schulen eingegangen. In der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt teilte die Polizei am Morgen mit, dass entsprechende E-Mails unter anderem in Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt und Greiz eingetroffen sind. Auch in anderen Bundesländern sind Berichte über ähnliche Vorfälle bekannt geworden.

Lage in Thüringen: Schulbetrieb bleibt ungestört

Die Landespolizei in Thüringen geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass die Drohungen ernst gemeint sind. Daher wird den Schulen in der Region empfohlen, die Einrichtungen nicht zu räumen und den regulären Schulbetrieb normal fortzusetzen. Zu den Verfassern der anonynten Schreiben liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor, die auf einen konkreten Täter oder Hintergrund hinweisen könnten.

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Verbreiterung in Niedersachsen bestätigt

Auch im norddeutschen Niedersachsen gab es Berichte über Bombendrohungen gegen mehrere Bildungseinrichtungen. Das Niedersächsische Innenministerium und das Kultusministerium in Hannover bestätigten diese Meldungen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Ministerien machten jedoch zunächst keine genauen Angaben zum Inhalt der Drohungen oder dazu, wie viele einzelne Schulen konkret betroffen sind.

Vorsichtsmaßnahmen und Anzeigenerstattung

Generell seien die Schulen in Niedersachsen angehalten, bei Eingang einer Drohung Kontakt mit der Polizei aufzunehmen und eine Anzeige zu stellen, sagte eine Sprecherin des Landeskultusministeriums. Dieses Vorgehen dient der Dokumentation und der rechtlichen Aufarbeitung, auch wenn von einer akuten Gefahr möglicherweise nicht ausgegangen wird. Die Zusammenarbeit zwischen den Bildungsträgern und den Sicherheitsbehörden bleibt hier zentral.

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Historische Parallele zu Vorfällen 2024

Die aktuellen Vorfälle erinnern stark an einen ähnlichen Vorfall im Jahr 2024. Damals lösten hunderte vorgetäuschte Bombendrohungen massive Polizeieinsätze aus. In der Folge wurden zahlreiche Schulen geschlossen und öffentliche Räume geräumt, was zu erheblichen logistischen Herausforderungen führte. Diese Ereignisse prägten die öffentliche Wahrnehmung und die Sicherheitsprotokolle an Bildungseinrichtungen nachhaltig.

Ermittlungen und internationale Dimension

Im November 2025 wurden im Zuge der Aufarbeitung früherer Fälle Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt durchsucht. Dies verdeutlicht, dass die Behörden die Hintergründe solcher Aktionen ernst nehmen und kontinuierlich untersuchen. Auch in anderen Ländern Europas kam es jüngst zu Bombendrohungen gegen Schulen, was auf eine möglicherweise grenzüberschreitende Dimension hindeutet.