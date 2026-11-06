Bombendrohungen in Prag: Sondereinheiten durchsuchen Flughafenequipment

Sprengstoffspezialisten untersuchen neun Flüge am Flughafen Prag nach Bombendrohungen. Die Polizei bestätigt minimale Betriebsstörungen bei den betroffenen Passagiermaschinen.

Gegen Passagierflugzeuge am internationalen Flughafen Prag richten sich erneut Drohungen, die erhebliche Sicherheitsmaßnahmen der Behörden auslösen. Die tschechische Polizei ergreift dringend Schutzvorkehrungen für eine größere Anzahl von ankommenden und abfliegenden Maschinen. Sprengstoffspezialisten sind vor Ort im Einsatz, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Direkte Bedrohung und Sofortmaßnahmen der Behörden

Die Polizeidirektion der Hauptstadt Tschechiens bestätigte die Lage öffentlich über die Plattform X. Eine größere Anzahl an Flügen war von den Anweisungen betroffen, weshalb die Sicherheitskräfte intensiv tätig wurden. Die Polizei gab an, die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ergriffen zu haben, um potenzielle Gefahren abzuwehren. Trotz der intensiven Kontrollen schätzt die Polizei die Auswirkungen auf den normalen Betrieb des Flughafens als minimal ein.

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Details zu den betroffenen Flügen und technischen Prüfungen

Nach Angaben einer Sprecherin der Flughafenverwaltung richteten sich die Drohungen konkret gegen neun Flüge. Medienberichte zeigen, dass betroffene Maschinen noch auf dem Rollfeld überprüft werden. Ein mobiles Röntgengerät des Zolls wird im Einsatz sein, um die Maschinen detailliert zu inspizieren. Die technischen Überprüfungen sollen klären, ob tatsächlich Gefahrstoffspuren gefunden werden.

Polizeiliche Ermittlungen und politische Einordnung

Die tschechische Polizeieinheit für den Kampf gegen Extremismus, Terrorismus und Cyberkriminalität hat die Ermittlungen übernommen. Die Relevanz der Drohungen wurde von den Behörden offiziell als niedrig eingestuft. Zu den möglichen Hintergründen der Anweisungen war zunächst nichts bekannt. Die Behörde arbeitet weiterhin an der Aufklärung der Quellen dieser Bedrohung.

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Vergleichbare Vorfälle und historische Einordnung

Dieser Vorfall wiederholt sich, da es erst am Donnerstag bereits ähnliche Drohungen gab. Bei diesen früheren Vorfällen hatten Kontrollen durch Sprengstoffspezialisten der Polizei nichts ergeben. Die Wiederholung der Situation deutet auf ein Muster hin, das die Sicherheitsbehörden nun genauer untersuchen. Die Maßnahmen dienen der Prävention und dem Schutz der Passagiere.

Aktuelle Lage und Ausblick für den Flugbetrieb

Die Situation am Flughafen bleibt angespannt, während die Kontrollen fortgesetzt werden. Passagiere und航空公司 sollten mit leichten Verspätungen rechnen, obwohl die Störungen als gering eingestuft werden. Die Behörden behalten die Lage weiterhin strikt im Auge. Die nächsten Schritte der Ermittler hängen von den Ergebnissen der technischen Überprüfungen ab.