Bombendrohungen in Europa: Hohe Kosten und Störungen für die Luftfahrtbranche

Bombendrohungen stören den europäischen Flugverkehr. Experten erklären die Sicherheitsmechanismen und die finanziellen Folgen für Airlines, die mit sechsstelligen Kosten pro Umleitung rechnen müssen.

Mehrfach kam es in dieser Woche zu erheblichen Störungen im europäischen Flugverkehr, ausgelöst durch eine Welle von Bombendrohungen. Allein am Donnerstag waren laut Berichten über ein Dutzend Passagierflüge direkt von diesen Vorfällen betroffen. Auch am darauffolgenden Freitag gingen weiterhin Meldungen ein, die zu Umleitungen von Maschinen und zur Untersuchung durch Sprengstoffexperten führten. Bisherige Nachforschungen ergaben jedoch keine Hinweise auf tatsächliche Sprengsätze an Bord der betroffenen Flugzeuge.

Kernmechanismus der Sicherheitsprüfung

Aviatik-Journalist und Experte Hansjörg Bürgi ordnet die aktuelle Häufung der Drohungen als äußerst ärgerlich ein, betont aber gleichzeitig die Notwendigkeit des strikten Handelns. Keine Airline wagt es, bei einer Bombendrohung zu zögern, da das Risiko einer tatsächlichen Bombe an Bord in Europa statistisch extrem gering ist. Dennoch kann dieses Risiko nicht ausgeschlossen werden, und ein Versagen hätte für die beteiligte Airline fatalen Charakter. Die Grundversorgung mit Sicherheit ist durch EU-Vorschriften geregelt, die ein komplettes Scannen von eingechecktem Gepäck und Handgepäck auf Sprengstoff verlangen. Durch diese flächendeckende Kontrolle sind in der Vergangenheit längere Zeiträume ohne tatsächliche Vorfälle möglich gewesen.

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Stakeholder-Positionen und Sicherheitsdebatten

Neben den direkten Drohungen gegen Passagierflüge zeigen sich auch andere Formen der Destabilisierung. Die Polizei in Tschechien meldete registrierte Drohungen, woraufhin der Flughafen in Prag Sicherheitsmaßnahmen einleitete, jedoch Flüge weder strich noch umleitete. Gleichzeitig teilte das Büro des französischen Premierministers mit, dass vier weitere Bombendrohungen gegen Flugzeuge eingingen, die über französischem Hoheitsgebiet flogen. Die betroffenen Maschinen landeten daraufhin sicher. Hansjörg Bürgi weist darauf hin, dass Bombendrohungen inzwischen von anderen Methoden wie Drohnen oder Cyberangriffen verdrängt wurden, die den Verkehr massiv stören können, ohne dass eine physische Bombe gefunden werden muss.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Folgekosten

Die finanziellen Belastungen für die Airlines sind erheblich und komplex. Eine ausserplanmässige Landung kann im schlimmsten Fall sechsstellige Kosten verursachen. Diese Kosten entstehen durch den Ausfall des Flugzeugs am Zielort sowie die Notwendigkeit, Passagiere umzubuchen. Dieser Prozess löst eine lange Kette von Logistik- und Serviceleistungen aus, deren Endkosten vollständig von der Airline getragen werden. Aktuell befinden sich die Fluggesellschaften bereits unter grossem Druck aufgrund hoher Treibstoffpreise. Die zusätzlichen Lasten durch die aktuellen Drohungen verschärfen die Lage in einem bereits schwierigen Jahr erheblich. Hansjörg Bürgi schätzt ein, dass die Airlines diese Situation kaum lange aufrechterhalten können.

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Zukünftige Konsequenzen für den Markt

Die genaue Anzahl der von den Störungen betroffenen Passagiere variiert je nach Art des Angriffs. Bei einer gezielten Drohung gegen ein einzelnes Flugzeug sind dies meist einige Hundert Menschen. Wenn jedoch ein ganzer Flughafen durch andere Mittel wie Drohnen lahmgelegt wird, sind plötzlich einige Tausend Passagiere betroffen. Verschiedene Akteure in der Branche haben auf Anfragen von SRF keine Auskunft zu den internen Abläufen gegeben, da diese aus sicherheitstechnischen Gründen streng geheim gehalten werden. Die Fluggesellschaften und die Flugsicherung verfügen jedoch über spezialisierte Abteilungen, die für solche Vorfälle vorbereitet sind.

Die etablierten Prozesse müssen strikt eingehalten werden, um eine maximale Sicherheit zu gewährleisten. Zum Glück war bis dato keine Bombe auffindbar. Die Luftfahrtindustrie zieht aus jedem solchen Vorfall Lehren und wird die Abläufe wahrscheinlich anpassen oder verbessern. Die konkreten Details dieser Prozessoptimierungen werden jedoch nicht öffentlich gemacht, was aus Sicherheitsgründen sinnvoll ist. Die Kombination aus technologischen Störangriffen und den daraus resultierenden hohen finanziellen Schäden stellt eine zunehmende Herausforderung für die Stabilität des europäischen Luftverkehrsmarktes dar.