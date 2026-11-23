Massive Bombendrohungen per E-Mail führten am Montagmorgen zur Evakuierung von etwa 450 Schulen in Deutschland. Die Polizei geht von keiner akuten Gefahr aus.

Am Montagmorgen lösten koordinierte Bombendrohungen in etwa 450 Schulen in Deutschland eine weitreichende Sicherheitskrise aus. Diese massive Eskalation betraf Bildungseinrichtungen in fast allen Teilen des Bundesgebietes und führte zu kurzfristigen Schließungen sowie Evakuierungsmaßnahmen an zahlreichen Standorten. Die Behörden reagierten mit hoher Dringlichkeit auf die digitale Bedrohungslage, wobei die genaue Bestätigung der Opferzahl durch offizielle Stellen noch aussteht. Medienberichte deuten jedoch darauf hin, dass die Dimension des Vorfalls erheblich ist und die betroffenen Regionen weit über lokale Grenzen hinausreicht.

E-Mail Betreff: Tödliche Drohungen an Schulen

Die Polizei Freiburg bestätigte den zuständigen Medien, dass die Drohungen landesweit per E-Mail an mehr als 450 Schulen verschickt wurden. Laut der Zeitung Bild lautet der Betreff der Mail explizit 'Der Tod erwartet dich'. Die Polizei Freiburg erwähnte in einer Mitteilung, dass Meldungen über den Polizeinotruf eingegangen seien. Diese spezifische Formulierung wurde genutzt, um bei den Empfängern Panik und sofortiges Handeln zu provozieren. Die Täter wählten diesen Weg, um die maximale Aufmerksamkeit der Schulleitungen und der Sicherheitskräfte zu erregen.

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Der Schwarzwälder Bote berichtet, dass in den E-Mails eine mögliche Gefahrenlage angekündigt wurde. Diese Ankündigung diente als direkter Auslöser für die folgenden Evakuierungsmaßnahmen in den betroffenen Einrichtungen. Die Schulen in Konstanz, nahe der Schweizer Grenze, sind ebenfalls von diesen Drohungen betroffen. Die geografische Streuung der E-Mails zeigt eine gezielte und flächendeckende Kampagne, die keine Region auslässt. Die Behörden in Freiburg arbeiten nun mit Hochdruck an der Identifizierung der Absender.

Keine akute Gefahr für den Schulbetrieb

Trotz der massiven Ausweitung der Evakuierungen geht die Polizei laut MDR nicht von einer ernsthaften Bedrohung aus. Die Behörden stufen die Drohungen als reine psychologische Kriegsführung ein, die darauf abzielt, den Schulalltag zu stören. Den Schulen wird offiziell empfohlen, den Schulbetrieb normal fortzusetzen, sobald die Räumungen abgeschlossen sind. Diese Einschätzung basiert auf der Analyse der aktuellen Ermittlungsergebnisse und der historischen Einordnung solcher Taktiken. Die Polizei sucht weiterhin nach Hinweisen auf die Herkunft der Drohschreiben, um die Täter zur Verantwortung zu ziehen.

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Vergleichbare Vorfälle in Europa und Italien

Ähnliche Angriffe auf das Bildungssystem sind kein isoliertes Phänomen und wurden bereits in anderen europäischen Ländern beobachtet. Mitte November gingen in Italien Meldungen ein, dass 6300 Schulen anonyme E-Mails mit einer Bombendrohung erhalten haben. Diese E-Mails sollen von einer angeblich russischen Gruppe stammen und auch Drohungen gegen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni enthalten haben. Eine konkrete Gefahr soll es in Italien aber nicht gegeben haben, was die Parallelen zu den aktuellen Vorfällen in Deutschland unterstreicht.

In Schottland kam es ebenfalls zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem zahlreiche Schulen von Bombendrohungen betroffen waren. Diese wiederholten Angriffswellen deuten auf eine international vernetzte Struktur der Täter hin, die ihre Taktiken kopieren und skalieren. Die zeitliche Kohärenz der Angriffe in verschiedenen Ländern lässt auf eine organisierte Kampagne schließen. Die Sicherheitsbehörden weltweit stehen nun vor der Herausforderung, solche digitalen Angriffe effektiver zu verhindern und die Kommunikation mit den Schulen zu verbessern.

Logistische Probleme durch parallele Bedrohungen

Die Eskalation der Bedrohungslage betrifft nicht nur Schulen, sondern auch den Luftverkehr und andere kritische Infrastrukturen. Anfang November ging beispielsweise ein anonymer Anruf bei der Flugsicherung in Fiumicino ein, dass sich an Bord ein Sprengsatz befinden würde. Daraufhin wurde die Maschine nach Venedig umgeleitet, was zu erheblichen logistischen Problemen führte. Betroffen waren auch Flüge aus Rom, Prag, Lissabon und Frankreich, was die Breite der Angriffe verdeutlicht.

Die parallelen Bedrohungen gegen Schulen und den Luftverkehr zeigen, dass die Täter gezielt mehrere Sektoren des öffentlichen Lebens angreifen. Dies erschwert die Bewältigung der Krisensituation für die zuständigen Behörden erheblich. Die Kombination aus digitaler Erpressung und physischer Unruhestiftung erfordert ein neues Sicherheitskonzept. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die dahinterstehenden Akteure zu identifizieren und weitere Angriffe zu verhindern. Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, Wachsamkeit zu zeigen, aber keine unnötige Panik zu verbreiten.