Sechs Monate nach seiner Amtsernahme hat Präsident Rodrigo Paz in Bolivien mit eskalierenden Protesten und Straßenblockaden zu kämpfen. Diverse Gruppen demonstrieren gegen steigende Lebensmittelpreise und höhere Löhne. Ein einziges Ziel bleibt jedoch: den Rücktritt des Präsidenten.

In Bolivien hat Präsident Rodrigo Paz sechs Monate nach seinem Amtsantritt unter Druck vieler Proteste und Straßenblockaden zu stehen. Die demonstrierenden Gruppen umfassen nicht nur Bergbauarbeiter und Landwirte, sondern auch Anhänger des ehemaligen Staatschefs.

Protagonisten der Proteste forderten niedrigere Lebenshaltungskosten, höhere Löhne und den Rücktritt des Präsidenten. Paz, dem Christdemokraten, gehört der Partei Partido Demócrata Cristiano an und wehrt sich gegen die steigende Wirtschaftsunsicherheit und Kriminalität, die Proteste auslösten. Das US-Aussenministerium verteidigte Paz und acht Lateinamerika-Regierungen reagierten mit scharfen Äußerungen gegen mögliche destabilisierungsversuche. Einige Gruppen negociaerten Gespräche mit dem Staatsoberhaupt während Proteste und Streiks dauerten, während weitere Straßen blockierten





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