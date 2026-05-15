Boeing verurteilt zu zahlen, 49,5 Millionen Dollar (rund 45,6 Millionen Euro) an die Familie eines Opfers des Absturzes einer Boeing 737 Max

Eine Jury in Chicago hat Boeing dazu verurteilt, 49,5 Millionen Dollar (rund 45,6 Millionen Euro) Schadenersatz an die Familie eines Opfers des Absturzes einer Boeing 737 Max von Ethiopian Airlines zu zahlen. Das Urteil zählt zu den wenigen Fällen, die tatsächlich vor Gericht verhandelt wurden.

Boeing verurteilt zu zahlen, 49,5 Millionen Dollar (rund 45,6 Millionen Euro) an die Familie eines Opfers des Absturz es einer Boeing 737 Max von Ethiopian Airlines .

Das Flugzeug war kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt. Der Absturz der Ethiopian-Airlines-Maschine ereignete sich nur fünf Monate nach einem weiteren Unglück mit einer Boeing 737 Max in Indonesien mit 189 Todesopfern. Die beiden Katastrophen führten weltweit zum Flugverbot für das Modell und lösten massive Kritik an Boeings Sicherheits- und Zulassungsprozessen. Boeing erwartet die Zulassung der 737 Max 7 und 737 Max 10 noch im Jahr 2026.

Boeing nun offenbar kurz vor Mega-Auftrag aus China über bis zu 500 737 Ma





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