Boeing 787‑9 von Lufthansa am Gate in Frankfurt durch falschen Sicherungsbolzen stark beschädigt

Ein Lufthansa‑Dreamliner knickte am 4. Juni 2024 am Frankfurter Gate ein, weil ein Sicherungsbolzen im Bugfahrwerk falsch eingesetzt war. Mehrere Personen wurden verletzt, die Ursache ist Gegenstand einer Untersuchung der BFU und Lufthansa.

Am Donnerstag, dem 4. Juni, kam es am Frankfurter Flughafen zu einem spektakulären Zwischenfall, der die Luftfahrt welt erschüttert hat. Ein Lufthansa ‑Dreamliner vom Typ Boeing 787 ‑9 (Kennzeichen D‑ABPQ) stand am Gate, als plötzlich das Bugfahrwerk nach vorn einknickte und die Nase des Flugzeugs mit voller Wucht auf den Boden schlug.

Der Rumpf senkte sich dabei um bis zu 1,85 Meter, massive Schäden entstanden an der Tragfläche, am Rumpf und an den Fahrwerkskomponenten. Mehrere Personen, darunter Bodenmitarbeitende und Crew‑Mitglieder, wurden verletzt. Der letzte reguläre Flug der Maschine, LH 460 aus Austin, war am selben Tag kurz vor neun Uhr in Frankfurt gelandet. Die Untersuchungen der Lufthansa in Zusammenarbeit mit den deutschen Luftfahrtbehörden laufen derzeit auf Hochtouren, um den genauen Hergang zu klären.

Ein technischer Experte, den aeroTELEGRAPH befragte, hält einen reinen Ausfall des Bugfahrwerks für unwahrscheinlich. Stattdessen liege die Ursache wahrscheinlich in einem Wartungstest, bei dem ein Sicherungsbolzen falsch eingesetzt wurde. Bei Boeing‑787‑Modellen gibt es zwei nebeneinander liegende Bohrungen, die sogenannte Apex‑Bohrungen, in die ein Bolzen gesteckt werden muss, um das Fahrwerk während Wartungsarbeiten zu blockieren.

Fotoaufnahmen vom Frankfurter Vorfall zeigen deutlich, dass der Bolzen im falschen Loch (der linken, nicht gesicherten Bohrung) platziert war, während die korrekte Position rechts zu sehen ist. Dieser Fehlereinsatz führte dazu, dass das Bugfahrwerk beim Betätigen des Hebels im Cockpit unvermittelt einfuhr und die Luftfahrzeugnase auf den Boden schlug. Der Vorfall erinnert an einen ähnlichen Unfall im Jahr 2020 am London‑Heathrow, bei dem eine British‑Airways‑Boeing 787‑8 (Kennzeichen G‑ZBJB) während Wartungsarbeiten ebenfalls durch einen falsch eingesetzten Sicherungsbolzen am Bugfahrwerk beschädigt wurde.

Nach diesem Vorfall hatte Boeing ein Service Bulletin veröffentlicht, das das Anbringen einer Abdeckung über der zweiten Apex‑Bohrung verlangt. Die US‑Luftfahrtbehörde FAA ging 2020 noch weiter und erließ eine Airworthiness Directive, die das Verschließen der zweiten Bohrung innerhalb von 36 Monaten vorschreibt. Trotz dieser Vorgaben scheinen die Warnmaßnahmen in der Praxis nicht immer befolgt zu werden.

Parallel zu dem Lufthansa‑Zwischenfall ereignete sich ein weiterer, jedoch weniger gravierender Vorfall: Eine Tuifly‑Belgium‑Boeing 737‑700 (Kennzeichen OO‑JAR) knickte am Gate ein, ohne dass Passagiere an Bord waren und ohne Verletzte. Auch hier wurde ein technischer Defekt ausgeschlossen, sodass ein möglicher Fehler bei Wartungsarbeiten vermutet wird. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) hat bereits ein erstes Gutachten erstellt und wird innerhalb von 30 Tagen einen Vorbericht veröffentlichen. Der vollständige Abschlussbericht wird voraussichtlich erst nach ein bis zwei Jahren vorliegen.

Die wirtschaftlichen Folgen solcher Unfälle sind erheblich. Die Reparatur des British‑Airways‑Dreamliners dauerte rund fünf Monate und kostete mehrere Millionen Euro. Experten schätzen, dass die Instandsetzung des Lufthansa‑Flugzeugs vergleichbare Zeit- und Kostenaufwände mit sich bringen wird. Der Vorfall verdeutlicht eindringlich, dass Wartungsprozesse und die korrekte Handhabung von Sicherheitsvorrichtungen unabdingbar sind, um Unfälle am Boden zu vermeiden.

Die Luftfahrtindustrie muss daher die Umsetzung von Service Bulletins und Airworthiness Directives strikt überwachen und sicherstellen, dass das Personal umfassend geschult ist, um Fehlbedienungen auszuschließen





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