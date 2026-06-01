Boeing 747-8 F: Abschied vom Jumbo in Stuttgart

Die Boeing 747-8 F von Atlas Air im Auftrag von Kühne + Nagel war jahrelang jeden Sonntagmorgen in Stuttgart zu sehen. Nun beendet der Logistikriese die Flüge am Stuttgarter Flughafen und verlagert sie nach Frankfurt. Die Maschine, eine der letzten gebauten Jumbo-Jets, transportierte vor allem Automobilteile und war ein besonderer Anblick in Baden-Württemberg.

Jahrelang war die Boeing 747-8 F von Atlas Air jeden Sonntagmorgen ein vertrauter Anblick am Flughafen Stuttgart . Im Auftrag des Logistikkonzerns Kühne + Nagel beförderte die maschiene vor allem Teile für die Automobilindustrie auf der Route zwischen den USA und Europa.

Nach einem Aufenthalt in Stuttgart, bei dem die Fracht gelöscht und neue Ladung übernommen wurde, ging es stets zurück über den Atlantik. Nun findet diese wöchentliche Verbindung ein Ende: Der letzte reguläre Flug landete am Sonntag, den 31. Mai, in Stuttgart. Kühne + Nagel hat entschieden, die Frachtflüge künftig über den Flughafen Frankfurt abzuwickeln.

Die Boeing 747-8 F war nicht nur wegen ihrer Seltenheit in Baden-Württemberg ein besonderer Gast, sondern auch, weil es sich um eine der beiden letzten je gebauten Jumbo-Jets handelte. Mit der Umstellung auf Frankfurt ändert sich auch die Routenführung: Die Fracht wird wahrscheinlich zunächst in Lüttich umgeschlagen, bevor die Maschine in die Vereinigten Staaten zurückkehrt. Der Wechsel soll der Optimierung des Netzwerkes dienen. Für den Flughafen Stuttgart bedeutet das den Verlust eines regelmäßigen, imposanten Besuchers





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