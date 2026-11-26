Die Betreiber von Flughafen Viracopos schenken eine stillgelegte Boeing 737-200 an die Stadt Pedreira. Die Maschine soll als neue Touristenattraktion aufgestellt werden und an die Geschichte der VASP erinnern.

Die mehr als zwei Jahrzehnte stillgelegte Boeing 737-200, die zuletzt zur Übung der Feuerwehr des Flughafens Viracopos diente, verlässt ihren Standort in Campinas. Die Betreibergesellschaft Aeroportos Brasil Viracopos schenkt das Luftfahrzeug an die Stadt Pedreira, die rund 40 Kilometer entfernt liegt. Ziel ist es, die Maschine als neue Touristenattraktion zu etablieren und an die historische Bedeutung der Fluggesellschaft Viação Aérea São Paulo, kurz VASP, zu erinnern.

Historie des Flugzeugs und VASP-Erbe

Das Flugzeug mit dem Kennzeichen PP-SMR wurde im Juli 1969 an Pacific Southwest Airlines ausgeliefert. Ab Mai 1974 flog es rund 30 Jahre lang für die brasilianische Airline Viação Aérea São Paulo, kurz VASP. Im Januar 2005 stellte die Airline ihren gesamten Flugbetrieb ein, woraufhin das Flugzeug nicht mehr in der zivilen Luftfahrt eingesetzt wurde. Seitdem stand es am Flughafen Viracopos, wo es unter anderem als Trainingsobjekt für Brandbekämpfer diente.

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Neuer Standort in Pedreira und Tradition

Pedreira will die Boeing als kulturelles und touristisches Denkmal nutzen und knüpft damit an eine alte lokale Tradition an. Bereits früher befand sich ein anderes VASP-Flugzeug, eine Vickers Viscount, in der Stadt als Ausflugsziel. Dieses Exponat wurde jedoch im Jahr 1993 bei einem Brand vollständig zerstört. Die Stadtverwaltung plant, die neue Boeing 737-200 am Complexo Turístico do Morro do Cristo aufzustellen. Dieser Ort befindet sich auf einem Hügel mit Panoramablick über die Stadt und ist bereits ein bekanntes Ausflugsziel für Besucher.

Planung und logistische Herausforderungen

Es ist derzeit noch unklar, wann und auf welchem genauen Weg das Flugzeug nach Pedreira transportiert wird. Die Planungsabteilung der Stadt arbeitet noch an der exakten Bestimmung des Standorts innerhalb des Geländes des Complexo Turístico do Morro do Cristo. Die Stadtverwaltung hat dem Nachrichtenportal bestätigt, dass sie die Aufstellung der Boeing als weitere Attraktion für Touristen fördern möchte. Die genauen zeitlichen Pläne für den Transport und die Installation stehen noch nicht fest.

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Zusammenfassung der aktuellen Entwicklungen

Während die Boeing 737-200 ihre neue Bestimmung in Pedreira findet, laufen in anderen Teilen der Welt verschiedene andere Entwicklungen in der Luftfahrtbranche. So übernimmt Werner Aero eine Boeing 737-700, die zuvor für die ukrainische Fluggesellschaft Sky Up tätig war. Die thailändische Regionalfluggesellschaft Bangkok Airways plant hingegen die Anschaffung von zehn bis zwölf ATR 72-600, wobei die Ferieninsel Koh Samui weiterhin eine zentrale Rolle im Geschäftsmodell spielt. Deutsche Reisende haben dabei weiterhin großen Einfluss auf den Tourismus auf der Insel.

Weitere Vorfälle und Sicherheitsberichte

Neben den geplanten Transporten und Flottenerweiterungen gibt es auch Berichte über Sicherheitsvorfälle. Ein veröffentlichtes Video soll die Zerstörung eines Flugzeugs der iranischen Airline Iran Air Anfang März am Flughafen Busher zeigen. Es gibt Hinweise darauf, um welchen Typ von Jet es sich hierbei handeln könnte. Zudem geriet eine McDonnell Douglas MD-11 der Fluggesellschaft Fedex bei Wind und Regen bei der Landung in Miami außer Kontrolle. Das Flugzeug kam von der Landebahn ab, beide Mitglieder der Cockpitbesatzung blieben jedoch unverletzt.

Ausblick auf die touristische Nutzung

Die Aufstellung der Boeing 737-200 in Pedreira ist Teil einer Strategie, den lokalen Tourismus zu stärken. Durch die Kombination aus historischem Wert und der attraktiven Lage auf dem Morro do Cristo wird erwartet, dass das Exponat Besucher aus der Region und darüber hinaus anzieht. Die Stadtverwaltung hofft, dass die Boeing nicht nur als statisches Denkmal dient, sondern aktiv in das touristische Angebot integriert wird. Die genauen Details zur Präsentation und Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit werden in den nächsten Planungsschritten festgelegt.