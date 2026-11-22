Boca Juniors kehrt als internationaler Champion zurück und besiegt Atletico Mineiro. Gleichzeitig scheitert Lionel Messis Inter Miami in den MLS Playoffs gegen Columbus Crew.

Der argentinische Traditionsverein Boca Juniors hat zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder einen internationalen Titel gewonnen. Die Mannschaft aus Buenos Aires bezwang im Finale der Copa Sudamericana den brasilianischen Vertreter Atletico Mineiro aus Belo Horizonte mit 2:0. Die Tore in der einseitigen Partie in der kolumbianischen Stadt Barranquilla erzielten Santiago Ascacibar in der 16. Minute und Miguel Merentiel in der 48. Minute.

Historischer Triumph in Barranquilla

Boca Juniors feiert damit nach fast zwei Dekaden erneut großen internationalen Erfolg. Der 2:0-Sieg gegen Atletico Mineiro war das Ergebnis einer dominierenden Leistung, die die Erwartungen an die argentinische Mannschaft bestätigte. Santiago Ascacibar sorgte bereits früh für die Führung, bevor Miguel Merentiel das Ergebnis in der zweiten Halbzeit endgültig besiegelte. Der Triumph markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte des Vereins aus Buenos Aires.

Also read Macaulay Culkin kehrt als Kevin zurück: Disney plant dritter Teil

Sturmflut gegen Atletico Mineiro

Die Partie in Barranquilla verlief für die brasilianische Mannschaft von Atletico Mineiro von Beginn an enttäuschend. Trotz aller Bemühungen gelang dem Team aus Belo Horizonte kein einziger Treffer. Die Defensive von Boca Juniors stand solide, während die Angriffe durch die individuellen Qualitäten von Ascacibar und Merentiel gefährlich blieben. Dieser Erfolg hebt den Verein vorübergehend in die Spitze des südamerikanischen Fußballs.

Niederlage im MLS-Playoff-Auftakt

Superstar Lionel Messi und Inter Miami haben auf ihrer Jagd nach der Titelverteidigung in der nordamerikanischen MLS einen herben Rückschlag kassiert. Der Meister verlor zum Auftakt in die Playoffs mit 0:3 gegen Columbus Crew und steht in der best-of-3-Serie schon früh mit dem Rücken zur Wand. Die US-amerikanische Mannschaft zeigte sich überlegen und nutzte jede Chance konsequent aus.

Advertisement

Gefährdete Titelverteidigung

Der Verlust der ersten Partie hat für Inter Miami enorme Konsequenzen. Gewinnt Columbus auch das zweite Duell am kommenden Wochenende, wären Messi und Miami bereits ausgeschieden. Die Mannschaft von Inter Miami hatte große Hoffnungen in die Rückkehr ihres Stars gesetzt, doch die aktuelle Situation lässt diese Träume schnell verblassen. Die Drucklast auf das Team wird in den folgenden Spielen extrem hoch sein.

Torjäger und Rote Karte

Der Chilene Gonzalo Tapia erzielte in der 9. Minute per Elfmeter sowie in der 58. Minute zwei wichtige Treffer für das Team aus Ohio. Taha Habroune traf in der 52. Minute ebenfalls ins Tor. Miami hatte die komplette zweite Halbzeit nach einer Gelb-Roten Karte gegen Gonzalo Lujan in der 36. Minute in Unterzahl gespielt. Diese personelle Schwächung war ein entscheidender Faktor für den klaren Sieg von Columbus Crew.