Bob Michele prognostiziert für US-Staatsanleihen ein starkes Renditepotenzial, betont Kursgewinne und Zinserträge

Der Chief Investment Officer von J.P. Morgan Asset Management, Bob Michele, gibt seine Aussichten für US-Staatsanleihen in den kommenden zwölf Monaten preis. Er erwartet Renditen zwischen sieben und acht Prozent und verweist auf Kursgewinne sowie fortlaufende Zinserträge als Haupttreiber für die Performance. Gleichzeitig unterstreicht er das größte Potential im langfriste Bereich der Zinskurve und diskutiert die erwartete geldpolitische Entwicklung der Federal Reserve.

Bob Michele, der Chief Investment Officer und Leiter des Bereichs Global Fixed Income bei J.P. Morgan Asset Management, hat in Singapur auf einem Branchenereignis seine Erwartungen für den US-Anleihenmarkt für die nächsten zwölf Monate dargelegt.

Er prognostiziert, dass die Renditen von US-Staatsanleihen in diesem Zeitraum zwischen sieben und acht Prozent liegen könnten, wobei die Renditekurve für größere Laufzeiten nahe fünf Prozent verbleiten dürfte. Trotz dieser Hoffnungen weist Michele darauf hin, dass die kurzfristigen Anleiherenditen knapp darunter liegen werden. Sein Ansatz ist klar: Er plant zunächst Kursgewinne zu realisieren, bevor zusätzliche Zinserträge die Gesamtperformance vervollständigen. Im vergangenen Monat haben die US-Staatsanleihen auf breiter Front priorisiert, als mehrere Faktoren die Nachfrage nach sichereren Anlagen anheizten.

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Kursverluste treiben Anleger zu US-Staatsanleihen

Kursverluste bei Aktien aus dem Sektor der künstlichen Intelligenz, politische Unruhen in Frankreich und anhaltende Spannungen im Nahen Osten haben die Anleger verstärkt auf Staatspapiere in den USA umschwenken lassen. Dies führte zu einem bemerkenswerten Rückgang der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen im Oktober, verursacht durch über 30 Basispunkte. Dieser Rückgang könnte die jüngste Aufwärtsserie von sieben Monaten beenden. Michele betont, dass das größte Wachstumspotenzial im Tagelange der Zinskurve versteckt sei.

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Er gibt an, dass die Federal Reserve in dieser Woche zwar keine Zinserhöhung plant, jedoch im Dezember erneut zu einer strengeren geldpolitischen Haltung übergehen dürfe. Die Experten erwarten, dass die Fed "signalisiert", weiterhin in einem Zinserhöhungszyklus zu sein, was das lange Ende der Zinskurve stärken würde. Gleichzeitig sei die Wachstums- und Inflationsdichte ein entscheidender Indikator für die Investoren, wobei die realen Renditen als zu hoch gelten.

JPMorgan Asset Management verwaltet ein Vermögen von rund 4,6 Billionen Dollar und hat kürzlich begonnen, langfristige US-, japanische und australische Anleihen zu erwerben. Diese Maßnahmen basieren auf der Einschätzung, dass die Kurse derzeit zu niedrig sind und die Märkte die "maximale Schmerzsgrenze" erreicht haben. Ein Bloomberg-Index für US-Staatsanleihenrenditen liegt für 2026 bis jetzt bei einem Minus von 0,9 Prozent, obwohl er in den vorangegangenen drei Jahren jeweils positiv gewachsen war.