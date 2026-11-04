Bob Dylan trifft Papst Leo XIV. im Vatikan

Musiklegende Bob Dylan besuchte Papst Leo XIV. im Vatikan. Die beiden tauschten Geschenke aus, nachdem der Papst zuvor Dylans Antikriegsgedicht zitiert hatte.

Die Musiklegende Bob Dylan hat eine persönliche Begegnung mit Papst Leo XIV. im Herzen des Vatikan erlebt. Der 85-jährige Künstler traf den 71-jährigen Pontifex im Apostolischen Palast, wobei die ungewöhnliche Kleidung der amerikanischen Ikonie immediate Aufmerksamkeit erregte. Die beiden gebürtigen US-Amerikaner nutzten die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch, bei dem sie sich auch gegenseitig Geschenke überreichten.

Dylan trifft Papst im Vatikan

Die Begegnung zwischen Bob Dylan und Papst Leo XIV. wurde durch das Nachrichtenportal "Vatican News" dokumentiert. Bei dem Treffen im Apostolischen Palast fiel das Outfit des Musikers besonders auf, da er sich ganz in Schwarz kleidete. Über seinem Kopf trug er eine schwarze Kapuze, die er mit einem Basecap kombinierte. Zudem waren seine Hände von Lederhandschuhen bedeckt, und er hielt stets einen Schirm in der Hand.

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Überraschende Geschenke bei der Begegnung

Während des Austauschs im Vatikan übergab Papst Leo XIV. dem Musiker einen Rosenkranz. Die genauen Inhalte des Gesprächs zwischen den beiden sind nicht bekannt geworden. Die soziale Medien reagierten mit großem Interesse auf die visuellen Aspekte des Treffens, insbesondere auf die stilistische Kombination aus spiritueller Symbolik und摇滚-Ästhetik. Bob Dylan, bürgerlich Robert Allen Zimmerman, ist derzeit mit seiner Konzerttournee "Rough and Rowdy Ways" in Rom gastierend.

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Papst zitierte Antikriegslyrik des Musikers

Der Grund für das verstärkte mediale Interesse an dieser Begegnung liegt in einer früheren Intervention des Papstes. Im vergangenen Juli zitierte Leo XIV. in dem Vorwort eines Buches über Krieg und Frieden überraschend Zeilen aus Dylans Antikriegsgedicht "Go Away You Bomb". Das literarische Werk wurde im Jahr 1963 während der Hochphase des Kalten Krieges verfasst und war lange Zeit unveröffentlicht geblieben.

Papst nutzt Dylans Verse für Friedenserklärung

Papst Leo XIV. griff die Verse des amerikanischen Künstlers auf, um einen deutlichen Appell gegen die globale Aufrüstung und die nukleare Bedrohung zu formulieren. Durch die Aufnahme dieses spezifischen Gedichts in ein öffentliches Vorwort hob der Vatikan die zeitlose Relevanz der Botschaft des Künstlers hervor. Die Kombination aus historischem Text und aktueller Friedensmahnung unterstreicht die Bedeutung des Gesprächs im Apostolischen Palast.