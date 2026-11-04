Bob Dylan trifft Papst Leo XIV. im Vatikan

Bob Dylan besuchte Papst Leo XIV. im Vatikan. Die Musiklegende tauschte Geschenke mit dem Pontifex. Das Outfit der Musiklegende fiel auf.

Die Musiklegende Bob Dylan hat Papst Leo XIV. im Vatikan besucht. Der achtundachtzigjährige US-Amerikaner traf den Pontifex im Apostolischen Palast. Die Begegnung sorgte in den sozialen Medien für Gesprächsstoff. Dylans Outfit fiel dabei besonders auf.

Treffen im Apostolischen Palast

Bob Dylan, bürgerlich Robert Allen Zimmerman, erscheint auf den Fotos des Treffens ganz in Schwarz. Über einem Basecap trägt er eine schwarze Kapuze. Die Musiklegende hielt stets einen Schirm in der Hand. Zudem waren seine Hände in Lederhandschuhe gehüllt. Papst Leo XIV. ist siebzig Jahre alt. Beide sind gebürtige US-Amerikaner. Das Nachrichtenportal Vatican News berichtete über das kurze Gespräch. Dylan befindet sich derzeit in Rom für seine Konzerttournee Rough and Rowdy Ways.

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Geschenkeaustausch und Rosenkranz

Während des Treffens tauschten die beiden Männer Geschenke aus. Papst Leo XIV. überreichte dem Musiker einen Rosenkranz. Details zu den Geschenken von Bob Dylan wurden nicht genannt. Es ist nicht bekannt, worüber die beiden sprachen. Das Treffen bot Anlass für ein persönliches Gespräch. Die Musiklegende und der Papst standen sich gegenüber.

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Antikriegsgedicht und Zitate

Erst im Juli zitierte Leo in einem Buchvorwort Zeilen von Dylan. Das Buch handelt von Krieg und Frieden. Der Papst nutzte Verse aus dem Antikriegsgedicht Go Away You Bomb. Das Werk entstand im Jahr 1963 während des Kalten Krieges. Es war lange unveröffentlicht geblieben. Leo rief damit gegen die globale Aufrüstung auf. Die nukleare Bedrohung stand im Mittelpunkt. Der Papst forderte Frieden in einer angespannten Welt.

Reaktionen und soziale Medien

Auf den Fotos des Treffens ist Dylans stilistische Entscheidung gut zu erkennen. Die schwarze Kleidung hebt sich vom Kontext ab. Die Musiklegende ist für ihre ungewöhnlichen Auftritte bekannt. Das Vatikan-Portal meldete die Begegnung kurz. Die Tournee Rough and Rowdy Ways führt Dylan durch Italien. Die Aufmerksamkeit gilt nun den kommenden Konzerten. Der Besuch beim Papst bleibt ein einzelnes Ereignis.