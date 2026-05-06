BMW verzeichnet Gewinnrückgang, bleibt aber im innerdeutschen Vergleich führend

BMW meldet einen Gewinnrückgang im ersten Quartal 2025 aufgrund von US-Zöllen und schwacher Nachfrage in China. Trotz der Herausforderungen bleibt der Konzern im Vergleich zu Mercedes und VW führend.

BMW hat im ersten Quartal 2025 einen Gewinnrückgang verzeichnet, der auf die US- Zölle von Donald Trump und die schwache Nachfrage in China zurückzuführen ist. Der Konzern meldete einen Gewinn von 1,67 Milliarden Euro, was einem Rückgang von rund 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.

Allerdings ist der Vergleich mit dem Vorjahr nicht ganz fair, da die Zölle damals noch nicht in Kraft waren. BMW erwartet, dass diese Zölle auch im laufenden Geschäftsjahr eine Belastung darstellen werden, wenn auch in geringerem Maße als im Gesamtjahr 2025. Der Umsatz schrumpfte um 8,1 Prozent auf 31 Milliarden Euro, was auf Währungseffekte und einen Absatzrückgang von 3,5 Prozent auf 565.780 Autos zurückzuführen ist.

Die Schwäche in China, unter der alle deutschen Hersteller leiden, konnte nicht durch gute Geschäfte in Europa ausgeglichen werden. Trotz dieser Herausforderungen sieht BMW-Chef Oliver Zipse das Unternehmen gut aufgestellt. Er betont, dass die Einführung der Neuen Klasse die richtige Entscheidung war und dass BMW trotz schwieriger Bedingungen nachhaltig erfolgreich sein kann. Der Konzern plant, Kosten zu sparen, ohne große Sparprogramme anzukündigen.

Finanzvorstand Walter Mertl erklärt, dass das Unternehmen an verschiedenen Stellhebeln ansetzt und das Kostenmanagement auf nachhaltige Wirkung ausgerichtet ist. Zipse wird bis zur BMW-Hauptversammlung am 13. Mai Konzernchef bleiben, bevor sein designierter Nachfolger Milan Nedeljkovic am 14. Mai das Amt übernimmt.

Nedeljkovic, der bisher Produktionsvorstand war, übernimmt ein robustes Unternehmen in schwierigem Fahrwasser. Zipse blickt auf eine anspruchsvolle Amtszeit zurück, die von der Corona-Pandemie, der Chipkrise, dem Ukraine-Krieg, Preiskämpfen in China und US-Zöllen geprägt war. Trotz dieser Herausforderungen konnte BMW höhere Gewinne erzielen als seine deutschen Konkurrenten Mercedes und VW. Mercedes verbuchte im ersten Quartal 1,43 Milliarden Euro Gewinn, während VW 1,56 Milliarden Euro erzielte. BMW bleibt damit im innerdeutschen Vergleich am besten aufgestellt





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