BMW: Quartalsgewinn sinkt um 15 Prozent wegen China-Schwäche

BMW verzeichnet im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnruckschlag. Der Rückgang in China und gescheiterte Sparmaßnahmen belasten das Ergebnis erheblich.

Der Münchner Automobilkonzern BMW hat im dritten Quartal einen signifikanten Einbruch bei seinem Gewinn verzeichnet. Nach offiziellen Angaben am Mittwoch belief sich der Reingewinn nach Steuern auf 1,45 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Rückgang von knapp 15 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Marktverlust in China treibt Verluste

Als Hauptursache für die schlechten Zahlen nennt BMW das schwache Geschäft in China. Als größter Automobilmarkt der Welt leidet China unter schrumpfender Nachfrage und intensivem Preiswettbewerb. Deutsche Hersteller wie BMW sind hier besonders betroffen. Der Absatz von BMW in der Volksrepublik ging um rund ein Viertel zurück.

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Durch Zuwächse in Europa und den USA konnte der gesamte Konzernabsatz nur um 6,3 Prozent auf 30,5 Milliarden Euro gedämpft werden. Der Umsatz sank damit minimal langsamer um 5,8 Prozent. Dennoch bleibt die Gesamtbilanz für das dritte Quartal enttäuschend für Investoren und Analysten.

Gewinnwarnung und gescheitertes Sparprogramm

Bereits am Dienstagabend hatte BMW eine Gewinnwarnung ausgegeben. Es handelt sich hierbei um die zweite Warnung im laufenden Jahr und die dritte binnen 13 Monaten. Finanzchef Walter Mertl begründet die Belastungen als notwendige Investitionen in die Zukunft des Unternehmens. Er betonte, dass Geschwindigkeit bei der Neuausrichtung ein entscheidender Erfolgsfaktor sei.

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Die Marge im Automobilgeschäft vor Finanzergebnis (Ebit) wird für das gesamte laufende Jahr nun zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent erwartet. Die ursprüngliche Prognose lag bei 1 bis 3 Prozent. Dies bedeutet, dass das Unternehmen im Kerngeschäft theoretisch mit Verlusten rechnen muss. Schuld daran ist auch das im Sommer angekündigte Sparprogramm.

Die Kosten dieses Programms drücken zusätzlich auf die Profitabilität. Das Programm war Anfang Oktober gestartet worden, aber nach nicht einmal drei Wochen wieder geschlossen. Das Interesse der Mitarbeiter, das Unternehmen gegen eine oft sechsstellige Zahlung zu verlassen, war überraschend groß. BMW ließ gut eine Milliarde Euro daran unangetastet, geht aber nun von einem deutlichen Rückgang des Konzerngewinns von mehr als 15 Prozent aus.

Senkung der Absatzprognose

Neben der Gewinnmarge hat BMW auch die Erwartungen für den Absatz gesenkt. Der Konzern geht jetzt von einem moderaten Rückgang von 5 bis 9,9 Prozent aus. Bisher hatte der Ausblick von einem leichten Rückgang von 1 bis 4,9 Prozent gesprochen. Diese Anpassung spiegelt die angespannte Marktlage wider.

Konzernchef Milan Nedeljkovic betonte die Bedeutung von Tempo bei der strategischen Ausrichtung. Die Entwicklung in der Industrie erfordere konsequente Entscheidungen und schnelle Umsetzung. Daher werden strukturelle Maßnahmen gezielt intensiviert und beschleunigt. Ziel ist es, die künftigen Margen zu stärken.

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Die Aussichten für das laufende vierte Quartal bleiben nach der Warnung schlecht. Die Autobranche sieht sich mit komplexen Herausforderungen konfrontiert, die über reine Marktschwankungen hinausgehen. Die politischen Rahmenbedingungen und die globale Wettbewerbsstruktur beeinflussen die Prognosen stark. Kritiker fordern eine Aufklärung der Verantwortlichen für die aktuellen Schwierigkeiten.