BLV-Warnung: Listerien in Weichkäse aus Ostschweizer Betrieben

Das BLV warnt vor Weichkäse mit Listerien. Mehr Produkte betroffen als bekannt. Gesundheitsrisiko für Schwangere und Risikogruppen hoch.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat am Dienstag vor dem Verzehr von Weichkäse aus zwei Betrieben in der Ostschweiz gewarnt. In den betroffenen Produkten wurden nach Angaben der Behörde Listerien nachgewiesen, wodurch eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.

Konkretisierung der Warnung und Betroffene Produkte

Die erste Warnung des Bundes zu verschiedenen Weichkäse-Sorten aus den betroffenen Betrieben wurde bereits Ende der vergangenen Woche ausgesprochen. Aktuelle Abklärungen haben jedoch ergeben, dass die Anzahl der mit dem Bakterium Listeria monocytogenes kontaminierten Produkte höher ist als zunächst angenommen.

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Verbraucher sollten daher alle zuvor empfohlenen Käsesorten sowie die neu hinzugekommenen Produkte sofort aus dem Kühlschrank nehmen und nicht verzehren. Die Ausweitung der Warnung betrifft nun ein breiteres Spektrum an Waren aus den genannten Produktionsstätten.

Gesundheitsrisiken und vulnerable Bevölkerungsgruppen

Bei Menschen mit intaktem Immunsystem verläuft eine Listerien-Infektion in der Regel mild oder bleibt sogar symptomlos. Für besonders gefährdete Gruppen wie Neugeborene, Kleinkinder, ältere Personen sowie Menschen mit einem geschwächten Immunsystem kann die Ansteckung jedoch schwerwiegende und teilweise tödliche Folgen haben.

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Schwangere Frauen sind ein besonderes Risikokollektiv. Eine Infektion kann bei ihnen zu einer Fehlgeburt führen. Sollte das Kind trotz der Infektion zur Welt kommen, besteht die Gefahr, dass es mit einer Blutvergiftung oder einer Hirnhautentzündung geboren wird. Die medizinische Versorgung erfordert hier höchste Sorgfalt.

Symptomatik und Inkubationszeit der Infektion

Eine besondere Tücke der Erkrankung liegt darin, dass Listerien-Infektionen von Laien oft nicht sofort erkannt werden. Die Symptome können im Anfangsstadium einer Grippe ähneln, was die Diagnose erschwert. Viele Betroffene bemerken den Zusammenhang mit dem verzehrten Käse nicht direkt.

Die Zeitspanne zwischen der Aufnahme der Bakterien und dem Ausbruch der Krankheit ist variabel. Die Inkubationszeit kann zwischen zwei Tagen und mehreren Wochen liegen. Diese lange und unspezifische Phase macht es schwierig, die Ursache für die Beschwerden schnell zu identifizieren.

Verhaltensweisen nach möglichem Verzehr

Wer unsicher ist, ob er oder sie Produkte aus den betroffenen Betrieben verzehrt hat, sollte auf körperliche Warnsignale achten. Bei Beschwerden wie Fieber, Muskelschmerzen oder grippeartigen Symptomen sollte zeitnah ärztlicher Rat eingeholt werden.

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Es ist wichtig, die Situation nicht zu verharmlosen, da die Infektion als sehr heimtückisch gilt. Die Kombination aus unspezifischen Symptomen und der Gefahr für schwangere Frauen macht die schnelle Reaktion des Bundesamts und die Aktualisierung der Warnliste essenziell für die öffentliche Gesundheit.